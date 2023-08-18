知事官邸舉辦「日本東宮裕仁皇太子府城行啟百週年」紀念儀式
今(18)日於台南知事官邸舉行「東宮行啟百週年紀念」，以紀念日本東宮裕仁皇太子訪台滿百年。台南作為台灣最早開發的城市，歷史悠久，京都則是日本擁有千年歷史的古城，兩市不僅是台日最具代表性的歷史古都，彼此淵源非常深厚。日本代表團由前京都市議會議長寺田一博率井上与裕議員及京都府議會與嵯峨商店街、京都日台親善協會等一行9人造訪，台南市副市長葉澤山與文化局專委黃宏文親自接待。
記者陳諭申/台南報導
知事官邸總監呂賢文表示很開心能為台南的城市外交盡一份心力，並分享在承接經營知事官邸的將近3年間，接觸過的許多動人故事，藉由這份將百年建築打磨得更加閃亮動人的使命感，期盼能吸引國人與海外旅客共享台南豐富的資產與文化。
百週年紀念儀式結束後，台日雙方代表身歷其境品嚐了由知事官邸與台南晶英酒店合作重現的「皇太子宴」，這是當年裕仁皇太子東宮行啟行程中唯一主打「台灣地方美食」的正式宴席，再現了百年前皇太子舌尖上的華美筵席。館方特別餽贈具有紀念意義的「皇太子袖珍餐具禮盒」，其為復刻自百年前使用的銀製餐具之袖珍版，這份特別的禮物象徵著對百年友誼的珍視和紀念。
此行日本代表團也特別體驗「1923年裕仁皇太子遊台南遊程」，沿途穿越美術二館、建興國中、孔廟、台灣文學館、成功大學榕園，最終回到知事官邸生活館，這趟遊程不僅是對百年歷史的紀念，更象徵著兩地居民、文化、觀光和產業交流的未來。期盼著透過這次紀念活動，兩地的友好交流將會持續蓬勃發展，共創更加繁榮的新歷史。