嘉義縣環保標章旅館再添1金 棒棒積木積木館取得金級認證
嘉義縣第3間環保標章旅館出爐了。由嘉義縣環保局積極輔導棒棒積木飯店積木館，順利取得行政院環保署金級環保旅館認證，為肯定企業落實環保政策，今(17)日上午於棒棒積木飯店賀采宴會廳舉辦「淨零綠生活頒獎記者會」，透過公開頒獎表揚的方式，鼓勵更多觀光休閒業者一同加入響應的行列。
記者鄭一銘/嘉義報導
縣長翁章梁表示，加上今年申請通過的棒棒積木積木館，嘉義縣已有3間環保標章旅館(2金1銀)，以及51間環保旅店，感謝業者們投入環保減碳行列，期望未來有更多旅宿業者加入環保旅店，攜手為嘉義縣綠色旅遊住宿增加更多友善選擇，一同打造低碳生活圈，展現嘉義縣邁向淨零新高峰的決心！
「淨零綠生活頒獎記者會」也頒發感謝狀、獎座、獎狀給今年加入環保旅店的4間旅宿業者與111年度對於綠色採購有所貢獻的7間民間企業團體、販售綠色商品有績優貢獻的7間商店及嘉義縣10處通過環境教育認證設施場所單位，表揚其業者對於環保付出不餘遺力。
楊啟明指出，棒棒積木飯店積木館秉持著永續經營理念，申請過程中特別針對客房省水設備裝置與場所內空氣品質進行升級，打造優質又環保的住宿空間，在環保局全力協助輔導下，達成各項環保署所訂定節能、省水、污染防治、綠色採購措施等環保規範，成為嘉義縣第2家取得金級環保標章旅館認證飯店。
未來環保署規範旅宿業者不能再主動提供一次性備品，從今年7月新政策針對廢棄物進行源頭管制，預計114年將全面實施環保房型，致力減少廢棄物與不必要的碳排產生。