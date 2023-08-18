李玟生前9分鐘音檔流出！血淚控《中國好聲音》黑箱　崩潰被侮辱

《王室緋聞守則》爆紅！影迷連署公開3小時版本　導演：沒加長版

▲導演澄清《王室緋聞守則》沒有3小時版本。（圖／翻攝自Prime Video IG）
▲導演澄清《王室緋聞守則》沒有3小時版本。（圖／翻攝自Prime Video IG）

記者楊穎軒／綜合報導

Amazon Prime Video近期推出翻拍同名暢銷小說的BL電影《王室緋聞守則》（Red, White & Roayl Blue），劇情講述美國第一公子和英國王子大談戀愛，是極好入口的浪漫喜劇，本月11日一上串流平台就在全球爆紅，近來網路上瘋傳該片有3小時版本，紛紛連署要官方釋出完整版，對此，導演馬修洛佩茲（Matthew Lopez）特地澄清沒有此事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼《王室緋聞守則》於全球87個國家和地區，包括台灣都登上串流平台排行榜冠軍。（圖／翻攝自Prime Video IG）
▲▼《王室緋聞守則》於全球87個國家和地區，包括台灣都登上串流平台排行榜冠軍。（圖／翻攝自Prime Video IG）
▲▼《王室緋聞守則》於全球87個國家和地區，包括台灣都登上串流平台排行榜冠軍。（圖／翻攝自Prime Video IG）
網友發現《王室緋聞守則》官方預告和劇照中，有些場景和片段沒有出現在正片，加上導演受訪時透露電影第一個版本長達3小時，因此引來大批網友要求導演公開加長版，甚至還發起連署，執導該片的馬修洛佩茲接受美國雜誌《TEEN VOGUE》訪問時坦言是誤會，解釋電影最原始的版本長度不到3小時，而是約2小時45分鐘，初剪版約2小時7分鐘，刪減片段是為了考量整部電影的節奏。

▲導演表示《王室緋聞守則》最初版本約2小時45分鐘。（圖／翻攝自Prime Video IG）
▲導演表示《王室緋聞守則》最初版本約2小時45分鐘。（圖／翻攝自Prime Video IG）
《王室緋聞守則》描述美國女總統的公子艾力克斯（泰勒扎克哈爾佩雷斯　飾）到英國參加皇室婚禮，與英國亨利王子（尼可拉斯葛拉辛　飾）發生衝突的照片登上八卦媒體頭條，為了不影響兩國外交，兩人只好在公眾面前假裝和解，後來有了相處和互動，發現對對方有好感，但礙於身分無法公開戀情，因為可能動搖英美兩國的國本。

▲《王室緋聞守則》是Amazon Prime Video自製BL電影，題材新穎。（圖／翻攝自Prime Video IG）
▲《王室緋聞守則》是Amazon Prime Video自製BL電影，題材新穎。（圖／翻攝自Prime Video IG）

「千年一遇美少女」橋本環奈剃光頭了　與中川大志大恥度演出

名家論壇》鳴影品／《之前的我們》　浪漫的前世今生與雙生火焰

曾敬驊原本想當游泳選手、影響最深的人是她　揭電眼男神的4件事

簽下泰國小王子、辦LUCfest音樂節　洪維寧：我是愛聽音樂的孩子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀