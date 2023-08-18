《王室緋聞守則》爆紅！影迷連署公開3小時版本 導演：沒加長版
Amazon Prime Video近期推出翻拍同名暢銷小說的BL電影《王室緋聞守則》（Red, White & Roayl Blue），劇情講述美國第一公子和英國王子大談戀愛，是極好入口的浪漫喜劇，本月11日一上串流平台就在全球爆紅，近來網路上瘋傳該片有3小時版本，紛紛連署要官方釋出完整版，對此，導演馬修洛佩茲（Matthew Lopez）特地澄清沒有此事。
記者楊穎軒／綜合報導
網友發現《王室緋聞守則》官方預告和劇照中，有些場景和片段沒有出現在正片，加上導演受訪時透露電影第一個版本長達3小時，因此引來大批網友要求導演公開加長版，甚至還發起連署，執導該片的馬修洛佩茲接受美國雜誌《TEEN VOGUE》訪問時坦言是誤會，解釋電影最原始的版本長度不到3小時，而是約2小時45分鐘，初剪版約2小時7分鐘，刪減片段是為了考量整部電影的節奏。
《王室緋聞守則》描述美國女總統的公子艾力克斯（泰勒扎克哈爾佩雷斯 飾）到英國參加皇室婚禮，與英國亨利王子（尼可拉斯葛拉辛 飾）發生衝突的照片登上八卦媒體頭條，為了不影響兩國外交，兩人只好在公眾面前假裝和解，後來有了相處和互動，發現對對方有好感，但礙於身分無法公開戀情，因為可能動搖英美兩國的國本。