第三屆初聲新聞獎首獎出爐！拾荒者困境、陪伴拒學生獲青睞

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2023第三屆初聲新聞獎得獎名單今天正式公布，最佳新聞受眾洞察獎共4作品入圍、最佳新聞策略創意獎共2作品入圍、最佳新聞體驗創新獎共2作品入圍，最終各選出1名首獎，分別獲得2萬元獎金及百萬流量露出機會，包括Youtube時事頻道「志祺七七」以單集1分鐘曝光介紹得獎作品，以及Podcast熱門頻道「敏迪選讀」專訪1集介紹得獎作品及團隊。
今年最佳新聞受眾洞察獎首獎由「拾荒荒，心慌慌？—拾荒者的困境與台灣回收體系」拿下，該作品揭露現今拾荒者處於經濟面及回收體制下游的弱勢處境，及地方型回收場遭遇的窘境。作品提到現今推行的土地規劃，抹殺都市回收場存於民生社區的可能性，但隨著消費文化盛行，回收物未來只增不減，如何應對，是重要的課題，團隊藉由採訪五角拌與多位拾荒者，進行體驗及深度追蹤，試圖勾勒一幅更清晰的拾荒者工作圖像。
今年最佳新聞策略創意獎由「禁錮水的靈魂與肉身 血液再次流動那一天」獲得首獎，點出身為海島國家的台灣有豐富的水資源，但許多水域現今未被開放，加上隨處可見的「水深危險，請勿靠近」告示，使民眾親近自然水域的機會降低。該作品透過一群水上活動玩家爭取開放水域的案例，深入探討政策在管理水域的矛盾之處，揭示台灣目前水域游泳教育現況。
今年最佳新聞體驗創新獎首獎為「接住無法踏進校園的孩子：如何陪伴拒學生走出陰霾？」該作品反映現今社會一群極少被關注，甚至是被誤會的拒學生群體的現況以及社會大眾對該群體的不認識或不諒解；以實地接觸拒學各種階段拒學生個案，包含仍在克服過程中的、透過不同管道回歸校園者以及已經進入社會工作的案例，盼透過多元視角讓閱聽人更全面地了解拒學。