山道猴子淪人肉ATM！律師揭逼哀「共同特徵」 愛發雞湯文tag妹子
YouTube影片《山道猴子的一生》男主角慘淪人肉ATM，被前任騙感情又騙錢，一度想告劈腿前女友。巴毛律師陳宇安在臉書說，常收到類似喊告私訊，發現他們臉書有共同特徵，就是愛發雞湯文，被妹子tag妹子後，發張牽手照寫「牽手就不要輕易放手」，山道猴子的影片真實又悲哀。
記者徐銘穗/綜合報導
創作者「Eric Duan」在《山道猴子的一生》影片介紹寫道，該劇描述一名愛玩車的年輕人，熱衷玩車、在山道競速，買重機炫耀，甚至出錢幫女友買重機、改車，被當人肉ATM，結果錢討不回來，自己最後叛親離，命喪山道。創作者強調劇情和人物純屬虛構，上下兩集點閱累計已經超過500萬人次。
陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發表《山道猴子的一生》觀後心得，直呼「看完山道猴子真的覺得有點悲哀」，表是現實中真的好多這樣的人，「我的私訊一天到晚有這種人貼一大堆截圖給我，然後問『對方開我副本可以告嗎』、『對方欠我錢，但我不知道他本名怎麼辦』」。
不過，在陳宇安報價諮詢費後，他們馬上就說「我再看看好了」。陳宇安看這群人臉書，經常出現全身名牌、名車照片，剃個寸頭刺包手，而且「發文都是一些莫名其妙的雞湯文，被妹子tag，然後發一張牽手照寫『牽手就不要輕易放手』」，感嘆「山道猴子的影片五夠真實、五夠逼哀！」
貼文引發網友討論，紛紛留言，「是紀錄片呢」、「每一句對白，每一個場景，每一個人物設定，都太過真實了，好驚人」、「勸世神作」、「根本真人真事啊，而且一直在發生」。