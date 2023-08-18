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好市多起司、調味粉出包！環氧乙烷是致癌滅蟲農藥　誤食後果公開

▲好市多繼油漬摩佐拉乾酪（圖）被檢出致癌物質「環氧乙烷」後，今再爆Sonoma 精選乾酪綜合包、McCormick大蒜綜合香料調味粉，也都被檢出環氧乙烷。（圖／高雄市衛生局提供）
▲好市多繼油漬摩佐拉乾酪（圖）被檢出致癌物質「環氧乙烷」後，今再爆Sonoma 精選乾酪綜合包、McCormick大蒜綜合香料調味粉，也都被檢出環氧乙烷。（圖／高雄市衛生局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

好市多繼七月「油漬摩佐羅拉乾酪」被檢出含潛在致癌物環氧乙烷（ethylene oxide），今（18）再爆「Sonoma 精選乾酪綜合包」、「McCormick大蒜綜合香料調味粉」也被檢出環氧乙烷。事實上，環氧乙烷是致癌物質，在部分國家可用來當殺蟲滅菌的農藥，但在台灣是禁用的。不過在食物中含量極低，若不慎吃下肚，應不至於造成健康危害。

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這已經不是食品首次被檢出環氧乙烷！今年4月，印尼廠商生產的「Indomie特色雞肉風味湯麵」，被台北市衛生局驗出殘留環氧乙烷，在台灣及馬來西亞下架，當時印尼當局就曾抱怨，強調營多麵（Indomie）安全可食用，沒有任何問題，並稱台灣的標準「非常敏感」，與印尼不同。

▲今年4月營多麵被北市衛生局檢出殘留環氧乙烷，當當地政府喊冤稱台灣的標準「非常敏感」，與印尼不同。（圖／翻攝自微基百科）
▲今年4月營多麵被北市衛生局檢出殘留環氧乙烷，當當地政府喊冤稱台灣的標準「非常敏感」，與印尼不同。（圖／翻攝自微基百科）
據國衛院國家環境毒物研究中心資料，環氧乙烷是一種人造氣體，主要用於製造乙二醇，是拿來製造抗凍劑和聚酯的化學物質。環氧乙烷也用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒。

在一些國家如印度、加拿大和美國，環氧乙烷被允許在農業上用作燻蒸劑來殺死害蟲、細菌（包含內孢子）、黴菌及真菌，因具高揮發的特性，環氧乙烷會自行分解到空氣中，殘留在食物是很微量的。然而由於環氧乙烷具有致突變性和致癌性的科學證據，歐盟是禁止將其用作殺蟲劑，在台灣也是禁用的農藥。

不過，世界衛生組織「國際癌症研究機構（IARC）」將環氧乙烷列為1級致癌物，也就是「對人類有明確致癌性的物質」。主要會影響的族群是製造或使用環氧乙烷場域的工作者，因空氣中環氧乙烷濃度較高，因此可能藉由呼吸或皮膚接觸而暴露，在美國由於環氧乙烷可用於燻蒸香料或藥草，也可能經由空氣而殘留在食物上，不過量非常少。

▲GODIVA冰淇淋2021年底，也曾被檢出含有「環氧乙烷」（ETO）超過歐盟標準，緊急下架回收。（圖／翻攝GODIVA臉書）
▲GODIVA冰淇淋2021年底，也曾被檢出含有「環氧乙烷」（ETO）超過歐盟標準，緊急下架回收。（圖／翻攝GODIVA臉書）
在不同的研究發現，若暴露接觸到空氣中高濃度環氧乙烷，會對肺部產生刺激，也會引發頭痛、記憶力減退、麻木、噁心和嘔吐等症狀，並可能造成孕婦流產，甚至可能提高血癌和乳癌的罹患風險。

萬一吃下殘留環氧乙烷的起司或冰淇淋該怎麼辦？成大副校長、環境微量毒物研究中心主任李俊璋曾說明，他認為其含量應很低，不至於造成健康危害，提醒民眾不必太過擔心，不過他也建議，食品中的環氧乙烷管理，食藥署可以再強化檢測，並利用檢測結果進行風險評估、管理及溝通。

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