龍蝦鮑魚吃到飽！台南大員皇冠假日限定 寒舍艾美爆吃松葉蟹義菜
台南大員皇冠假日酒店元素餐廳自即日起調整假日時段的成人餐價，菜色全面升級主打「龍蝦、鮑魚、干貝」，可無限點用吃到飽。另外還有松葉蟹盅、烤鴨捲餅等。九月期間單筆消費滿1688元，可玩抽獎，有機會抽中最高6折優惠，1人抽中全桌同享。台北寒舍艾美酒店探索廚房則是明日(19)日起至 9 月30日，平、假日午晚餐推出「狂歡義夏」南義與地中海美食活動，多種義式料理還加上火烤蒜香奶油松葉蟹，通通都可吃到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳即日起元素自助餐推出升級版菜色與供餐方式，「龍蝦.鮑魚.干貝」海鮮三寶重返回歸，還有松葉蟹盅與烤鴨捲餅，這五道主廚推薦特製單點菜色，客人以夾子方式點用，再由服務人員採位上服務，僅於假日時段供應，分別為週五與週六晚餐、週六與週日午餐，成人每位1280元、7-11歲兒童499元，需另加10%服務費。
「蒜香龍蝦」選用東南亞龍蝦，Q彈紮實細緻鮮嫩；「蔥油蒸鮑魚」選用66-70克左右的大鮑魚，特製和風醬汁浸泡，入味且維持肉質軟嫩有嚼勁；「香煎干貝」選用北海道生食級干貝，大約5分熟，最是香嫩。更別錯過高檔的「松葉蟹盅」，軟滑綿密多汁甘甜；「烤鴨捲餅」鴨肉是精選70天3-3.5公斤重的宜蘭櫻桃鴨，是飯店另一餐廳「彩豐樓」的人氣菜色。除了原有的紅白酒無限暢飲之外，新加入了18天台灣生啤酒與調酒DIY區，還有新增現榨鮮果汁等。
九月期間單筆消費滿1688元，可玩1次紅包抽抽樂活動，有機會抽中最高6折優惠，1人抽中全桌同享。且為歡慶酒店六周年慶，元素餐廳從2023年9月1日至10月31日將推出「大員感蟹您」主題料理，選用多款螃蟹，例如: 佐渡花蟹、牛角蟹、旭蟹、三點蟹、松葉蟹、軟殼蟹等。
台北寒舍艾美酒店探索廚房則是明日(19)日起至 9 月30日，平、假日午晚餐推出「狂歡義夏」南義與地中海美食活動，包含加爾加諾比薩、卡布里雅香辣烤雞、義大利炸海鮮、西西里炸飯球與地中海羊肉串等。
同時，爐烤區食材升級，限時加碼祭出火烤蒜香奶油松葉蟹，讓饕客可以在中秋節前夕享受燒烤派對的樂趣。香烤過後的松葉蟹腳肉質軟嫩，自然鮮甜微帶焦香，搭配義式經典的蒜香奶油的濃郁醬汁，增添美味層次。探索廚房每位成人平日午晚餐 1690 元+10%、假日午晚餐 1890 元+10%。