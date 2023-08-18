金南佶遇鬼門開嚇到狂抖！進房間沒敲門不敢關燈睡 怕到快哭了
南韓一線演員金南佶首次在台舉辦粉絲見面會，今（18）日活動前抽空接受媒體訪問，他激動表示有人跟他說「台灣農曆七月鬼門開」，並故作生氣表示：「所以我昨晚12點到4點都不敢睡覺！燈還全打開！」記者想提醒他鬼月禁忌，金南佶再次激動說：「你現在說，我如果都做了怎麼辦！！！」真摯模樣相當逗趣。
記者陳雅蘭/新北報導
金南佶上一部主演的戲劇《Island》飾演消滅妖怪的獵人，剛好台灣適逢農曆七月鬼門開，他就說一到台灣就聽到周邊人提醒，所以昨晚在飯店不敢睡覺，金南佶說：「我在飯店把燈打開睡，很多人都說『人比較可怕』，我也相信鬼的存在，但我會害怕，所以昨天回到飯店睡覺，躺在床上一轉頭是廁所，我就打開燈，因為我擔心有東西從廁所出來，但我也不知道什麼時候睡著的，本來一直想著好可怕不要睡著，結果是早上鬧鐘響了才醒來。」
金南佶透露每到一個國家，都會享受當地城市的浪漫氣氛，他說：「我昨天發現飯店前面有建築物是我喜歡的，想說是誰住在裡面，如果燈打開就可以看到，我滿好奇當地人是如何生活，所以我晚上一直在看那個建築物。」記者提醒此行為會嚇到人，金南佶就激動回覆：「建築物的燈是關的，其他都是打開的，就那邊沒打開，但我聽到鬼門開，本來喜歡看夜景，想到後就趕快把燈打開，把窗簾關上！」
記者好心想提醒他「鬼月禁忌」，金南佶再度激動：「你說了那如果我有做了怎辦？也有聽說進房間要敲門，但我沒敲門！我本來還想說要不要換房間，我真的起雞皮疙瘩了啦！」金南佶邊講邊做出發毛動作，還表示得知午夜12點到凌晨4點是「好兄弟的靈活時段」，他說：「所以我到4點都沒睡！我害怕沒睡好，但怎麼你們聽到我沒睡好，好像好開心？很可怕耶！」金南佶還開玩笑說今晚要提早結束見面會，「理由是要在12點前回到飯店」。
媒體擔心金南佶初次訪台會留下恐怖回憶，他表示：「不會，我喜歡台北，我覺得台北是很浪漫的城市。」