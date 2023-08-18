金南佶見機長不舒服「飛機我來開」！下一秒說：但我沒順利降落過

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當記者詢問搭飛機的習慣與癖好，金南佶表示「我長話短說就好」，但媒體示意沒關係，他就說：「那你們今天會回不了家喔～」話說完他就開始解釋飛機的操作與架構，「我知道飛機本身機器是安全的，我聽說會發生事故，都是人為操作的關係。搭飛機有亂流的話，會有人說害怕，那時候就要抓住對方的手說『沒關係，飛機是安全的』。」金南佶表示遇過很多男演員怕搭飛機，他就會悠閒的看著手機，然後拍著對方肩膀安慰對方。
原以為飛機話題就此結束，金南佶接著說：「自動飛航模式要檢查有沒有打開，輪子有沒有放下來、收進去，而且落地是可以感覺到是不是有人在操作，那是無法自動的。」當大家以為金南佶回答完畢，他卻說「最後一個就是」，記者此時忍不住笑出聲，金南佶就表示：「（你們）不用回家了！」然後繼續娓娓道來：「有時候落地，跑道濕滑或是有碰撞，你會知道這位機長的技術好不好。我拍片的時候實際操作，落地太濕滑、有風吹的話，飛機是會再飛起來的，所以輪子要硬壓！」金南佶終於回答完畢，再看著提問的記者說：「感覺你問了有後悔！」
金南佶因為拍過《特務搞飛機》、《緊急迫降》，獲外媒封為「韓版湯姆克魯斯」，他笑說：「我常想像若我搭飛機發生事故的話，我要自己進去駕駛，機長不舒服的話，我可以進去開！」結果話說完，金南佶正經表示：「但我實境操作時（模擬訓練），沒有一次順利降落過。」讓在場記者差點忍不住笑出聲。
金南佶這一題「飛機問答」全程總計5分多鐘，打破以往韓星回答提問的時間長度，誠懇態度令台灣媒體嘖嘖稱奇。