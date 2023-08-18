美女主播簡立喆還原「停車糾紛」真相！疑遭訴棍設局：早已和解
美女主播簡立喆今（18）日爆出停車糾紛，還稱她因折彎對方車輛雨刷，遭依毀損罪起訴，但她得知消息後，出面對《NOWnews今日新聞》還原事情真相。她指出某位態度惡劣的車主將車輛停放在她家門口長達一個多月，期間她為了修整門口樹木，數度通知對方移車，但車主卻無視不理，最終才會爆發衝突，且她強調早已和對方合解，根本就沒有被起訴，也認為自己有可能遇上訴棍設局，「一切都很詭異」。
記者賴禹妡、楊慧玲/台北報導
簡立喆指出，該車主將車子停在她家門口長達一個多月，期間經歷大雨及颱風，簡立喆需要修整門前樹木，便三度通報請對方移車，對方卻不願意，簡立喆還請里長出面協調，但里長表示車主並非里內居民，因此無法聯繫上對方，只能通報市政府會勘畫紅線，沒想到，即使車輛被開單違停，車主仍不願移車。
簡立喆請警方向車主表達：「我們修剪花木如果傷到對方車子怎麼辦？」但警方轉述車主回應為：「反正車子老舊無所謂。」因此簡立喆才會氣憤折彎車輛雨刷，想看車主的反應是否真的無所謂。
而隔天車主就出面揚言提告，簡立喆向警方表示願意賠償並向車主道歉，只希望車主能儘速移車，方便家中整修樹木，對方也積極想和解，但原先卻提出不合理的賠償金，後續才同意以「半價」於昨日達成調解。
簡立喆透露，該車主還強調和解金額低於法院訴訟，且對司法程序瞭若指掌，「連法院ATM在哪裡都清清楚楚」，並堅持只收現金，令她忍不住質疑：「真的很詭異，我昨天調解庭結束後還和警方討論是否遇到訴棍設局了？」沒想到今日就突然爆出起訴新聞，讓她揭露真相直呼：「根本已經撤銷和解了！」