7-11價格牌藏3種顏色！「背後超貼心用途」曝光：一堆人不知道
7-11價格牌出現綠色、橘色、紅色3種差異，實際上是為了讓素食者好區分品項，分別對應為綠色「全素／蔬食」、橘色是「蛋奶素／蔬、蛋素／蔬、奶素／蔬」、紅色為「植物五辛素／蔬、五辛奶蔬、五辛蛋蔬」，讓素食消費者可以根據自己的需求一眼選購，或者對蛋奶類過敏的人，也可以避開特別品項，讓不少人驚呼「超貼心」、「從來不知道」，不過貼心的價格顏色標示，目前全台僅有100家含有「天素地蔬」專區的7-11看得到。全家則是APP首創「包裹預約自取」服務，不僅省去消費者等候店員找包裹時間，讓消費者取貨最後一哩路再省時。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11看好素食市場，2020年推出「天素地蔬」品牌，現已是億元級素蔬食品牌，鮮食和冷凍專區遍布7-11全台超過2500間門市，複合店則共有100間店，並且在複合門市的常溫食品專區，透過價格分別素食者不同的需求，有綠色「全素／蔬食」、橘色是「蛋奶素／蔬、蛋素／蔬、奶素／蔬」、紅色為「植物五辛素／蔬、五辛奶蔬、五辛蛋蔬」，業者指出，品牌創立至今截至2022年底共約減少約2萬公噸碳排量，相當於54座大安森林公園，更獲得2022 TCSA台灣企業永續獎肯定。
且7-11近年來陸續與知名綠色餐飲品牌主廚合作，包含與熱浪島、阜杭豆漿、漢來蔬食、養心茶樓，以及米其林綠星餐廳「陽明春天」、「小小樹食」聯名合作，將植物肉、燕麥奶或藜麥、鷹嘴豆等超級食物入菜，打造葷食者也愛的健康美味素蔬食餐點。業者指出，目前熱銷破億的銷量冠亞軍為「鷹嘴豆野菇嫩蛋捲餅」、「松露菇菇燉飯」。
7-11為響應8月22日世界植物奶日，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」自8月18日至8月22日限時5天，推出中杯燕麥拿鐵（原價95元／杯）免費升級大杯（原價105元／杯）活動，使用風靡歐美的OATLY燕麥奶，風味絕佳；另CITY PRIMA精品咖啡也自今年2月起推出精品燕麥拿鐵（原價110元／杯)，以衣索比亞精品咖啡融合OATLY燕麥奶，精品果香酸與綿密燕麥奶結合，完美打造香醇絲滑風味。
全家則推出全新「包裹預約自取」服務，針對過往到店取包裹時，需再等待店員找包裹的痛點改善，消費者只要取貨前事先開啟會員APP，點選「包裹-預約自取」，再透過選擇取貨店舖、取貨時間簡單兩步驟，就能預約往後24小時內的包裹取貨服務，只要在預約時段到店即可快速取貨，不僅省去消費者等候店員找包裹時間，也可免去店員尖峰時段花時間找包裹的窘境。
且歡慶新服務上線，全家8月19日至8月23日，取貨送9元霜淇淋優惠券活動回歸，結帳時應出小白單，1件包裹可領1張9元霜淇淋兌換卷，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹，否則也只能領取5張小白單，活動僅限網購包裹取貨。