七夕4大超商咖啡優惠！全家特大拿鐵30元　7-11美式、拿鐵買1送1

全台通路激省／全聯中元節「零食、牙膏」買1送1　超商咖啡買1送1

▲全聯本週中元節最強檔期仍在開跑中，餅乾、生鮮都有買1送1優惠。（圖／全聯提供）
▲全聯本週中元節最強檔期仍在開跑中，餅乾、生鮮都有買1送1優惠。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

各通路中元節檔期開跑中，尤其是拜拜必備的零食、飲料、甜點都下殺近5折，包括愛買整箱購入的零食澎湃組合箱也限時特價中；超商也有最熱門的咖啡買1送1、哈根達斯買10送10優惠，快趁中元普渡買民生用品、食品省一波！

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🟡全聯．即起至8月24日

愛情麻糬、鹽豆大福，原價36元／盒，特價2盒68元

佛祖牌新竹純米米粉，原價89元／包，買1送1

自然主義 胡椒蔥酥打餅，原價85元／袋，買1送1

盛香珍 玫瑰鹽開心果／珍珠四果／焦糖雙果（120至130g），原價127元／包，特價買1送1

台鹽護牙齦益牙周牙膏 植萃草本，140g／支，原價135元／支，買1送1

▲本週通路精選優惠出爐，全聯有最夯的衛生紙、冰品買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲本週通路精選優惠出爐，全聯有零食、餅乾買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡好市多．即起至8月24日

養樂多 300活菌發酵乳，原價299元，特價239元 ，現省60元

格力高 杏仁飲原味，原價399元，特價319元，現省80元

冷藏金目鱸魚排，原價419元，特價359元 ，現省60元

Grandeur 印度純棉浴巾，原價345元，特價295元，現省50元

🟡家樂福．即起至9月12日

H&K不銹鋼圓型曬衣架，原價299元／件，買1送1

維也納直取式收納箱，原價699元／個，買1送1

🟡大潤發．即起至8月24日

桂冠冰淇淋大福，芝麻／花生／巧克力榛果脆片，70g x 2入／盒，原價79元，任兩件118元

厚燒米果，海苔／鹽味／可口可椒鹽味，150g至190g／包，原價69元，任兩件110元

77綜合享樂包，291.5g／包，原價159元，買1送1

🟡愛買．即起至8月30日

星太郎點心麵澎湃好運組合包，原價195元，特價120元

乖乖平安順暢好運來分享包，原價160元，特價139元

紐西蘭奇異果，4粒特價70元

🟡7-11．即起至8月24日

日本NIJIYA贅澤草莓冰棒，原價69元／件，第2件1元

韓國sweetory彩虹口香糖．原價45元／件，特價19元

韓國AROIND ME沐浴乳，蜜桃香氛／積雪草舒緩，原價360元，買1送1

哈根達斯雪糕、迷你杯任選買10送10（活動只到8月22日）

▲7-11哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2、買10送10。（圖／業者提供）
▲7-11哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買10送10。（圖／業者提供）
🟡全家．即起至8月20日

特大杯拿鐵，原價70元／杯，買1送1

特大杯鮮橙氣泡青茶，原價80元／杯，買1送1

MC不知春茶，原價30元／瓶，買1送1

怡漾鹼性離子水，原價29元／瓶，買1送1

杜老爺甜筒，原價45元／支，買1送1

🟡萊爾富．即起至8月22日

特大杯冰檸檬風味美式，原價75／杯，買1送1

▲萊爾富即起至5月2日咖啡全品項第二杯7折。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富特大杯冰檸檬風味美式買1送1。（圖／萊爾富提供）

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