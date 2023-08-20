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MLB／大谷翔平再努力也沒用了 　天使奪冠機率正式跌到0%

▲天使隊大谷翔平努力想帶隊終結8年季後賽荒，但在日媒眼中一切是徒勞無功。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊大谷翔平努力想帶隊終結8年季後賽荒，但在日媒眼中一切是徒勞無功。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊在交易大限前，選擇留下大谷翔平，而且還「All in」補強多名球員，目的就是要打進季後賽，但隨著例行賽逐漸到尾聲，天使勝率依然不到5成，根據棒球數據網站《FanGraphs》預測，天使晉級季後賽機率僅剩0.7%，季後賽機會渺茫，奪冠機率則是跌到0%。

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目前天使隊打完125場比賽，戰績為61勝64敗，勝率4成88，排美聯西區第4，與分區龍頭德州遊騎兵差距12場勝差，在美聯外卡區則落後8場勝差。

據《FanGraphs》數據顯示，在昨（19）日延長賽輸給坦帕灣光芒後，天使奪冠機率正式降至0.0%，而今與坦帕灣光芒隊的雙重賽取得1勝1敗，季後賽機率也剩下0.7%。

大谷翔平作為打者，在勝場貢獻值（WAR）、攻擊指數（OPS）、壘打數、全壘打和敬遠等數據上都排在美聯第一。作為投手，大谷本季22場先發出賽，取得10勝5敗、防禦率為3.17成績，有望繼2021年首奪美聯MVP殊榮後，再以全票當選MVP。

儘管大谷翔平本季繳出亮眼成績單，但無奈天使戰績就是沒有起色，日媒《Full-Count》更直言，「大谷再努力也顯得徒勞無功。」

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