MLB／大谷翔平再努力也沒用了 天使奪冠機率正式跌到0%
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊在交易大限前，選擇留下大谷翔平，而且還「All in」補強多名球員，目的就是要打進季後賽，但隨著例行賽逐漸到尾聲，天使勝率依然不到5成，根據棒球數據網站《FanGraphs》預測，天使晉級季後賽機率僅剩0.7%，季後賽機會渺茫，奪冠機率則是跌到0%。
記者路皓惟/綜合報導
目前天使隊打完125場比賽，戰績為61勝64敗，勝率4成88，排美聯西區第4，與分區龍頭德州遊騎兵差距12場勝差，在美聯外卡區則落後8場勝差。
據《FanGraphs》數據顯示，在昨（19）日延長賽輸給坦帕灣光芒後，天使奪冠機率正式降至0.0%，而今與坦帕灣光芒隊的雙重賽取得1勝1敗，季後賽機率也剩下0.7%。
大谷翔平作為打者，在勝場貢獻值（WAR）、攻擊指數（OPS）、壘打數、全壘打和敬遠等數據上都排在美聯第一。作為投手，大谷本季22場先發出賽，取得10勝5敗、防禦率為3.17成績，有望繼2021年首奪美聯MVP殊榮後，再以全票當選MVP。
儘管大谷翔平本季繳出亮眼成績單，但無奈天使戰績就是沒有起色，日媒《Full-Count》更直言，「大谷再努力也顯得徒勞無功。」