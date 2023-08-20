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U18世界盃棒球賽／中華隊名單出爐　富邦悍將730萬榜眼王念好領銜

▲富邦選秀榜眼王念好以合約總值730萬簽約，也入選U18中華隊。（圖／富邦提供）
▲富邦選秀榜眼王念好以合約總值730萬簽約，也入選U18中華隊。（圖／富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023年第三十一屆U-18世界盃棒球賽8月31日至9月10日於台北、台中兩地3座球場舉行今（20）選出完整名單，這是暌違10年再次回到台灣舉行，中華隊本屆預賽與澳洲、捷克、韓國、墨西哥以及波多黎各分在A組，經過2階段集訓結束後，今天挑選20人正式名單，其中富邦悍將榜眼王念好近日剛跟富邦簽約，合約總值730萬，是本屆台灣身價最高的球員，中華隊8月31日首戰澳洲，地點在天母棒球場。

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中華隊第一階段集訓結束，從36人培訓名單選出24人名單，8月再挑20人正選名單，林盛恩、林佳緯、陽念希、邱鑫第一階段都入列，不過今天公布名單，林盛恩無法參與，孫易磊則會是本屆賽事中華隊主力戰將。

2023年第31屆世界盃(U18)青棒錦標賽中華青棒代表隊名單

總教練:

 30吳柏宏(桃園平鎮)

 教練:

 25陳威儒(桃園平鎮)

 打擊
教練:

 47羅健銘(桃園平鎮)

 投手/捕手

 教練:

 58林建男(北科附工)

 守備/體能
背號

 投手

 所屬學校

 背號

 捕手

 所屬學校

 背號

 內野手

 所屬學校

 背號

 外野手

 所屬學校
42

 林維恩

 桃園平鎮

 38

 胡孟智

 桃園平鎮

 29

 王念好

 北科附工

 91

 柯敬賢

 桃園平鎮
13

 陽念希

 桃園平鎮

 10

 林立恩

 美國亞利桑那漢米爾頓高中 85

 徐紹予

 桃園平鎮

 50

 許庭綸

 桃園平鎮
39

 王彥恩

 桃園平鎮

   35

 張趙紘

 桃園平鎮

 7

 邱 鑫

 新北穀保
37

 張峻瑋

 新北穀保

 6

 林劭威

 高雄普門

 18

 林佳緯

 新北穀保
17

 陳睦衡

 新北穀保

 21

 黃天賜

 桃園平鎮

  
54

 曾偉喆

 新北鶯歌

 3

 李勛傑

 桃園平鎮
79

 林鉑濬

 新北鶯歌

  
96

 孫易磊

 新北穀保

【2023年第三十一屆U-18世界盃棒球賽預售票售票辦法】

球場：台北市天母棒球場、台中洲際棒球場

售票場次：中華隊全部場次及季軍賽、冠軍賽場次

售票單位：拓元售票系統

票價：內野席500元、外野席300元（註：天母球場不開放外野）

預賽：8月19日中午12時起開始售票，預售至各場次開賽前6小時

註1：每次最多選購4張，請仔細選購場次、票種及座位。

註2：預計賽前1小時開放進場。

註3：現場售票於每場開賽前1小時30分開始。

註4：上層看台暫不開放售票，將視實際情況調整。

註5：U-18世界盃棒球賽為7局制，比賽完成4局以上即成為正式比賽。


【2023年第三十一屆U-18世界盃棒球賽每日賽程】

預賽

8月31日場次（臺北市天母棒球場）

  • 17：45 開幕典禮

  • 18：30 澳洲 ： 中華

9月1日場次（臺北市天母棒球場）

  • 10：30 荷蘭 ： 美國

  • 13：00 巴拿馬 ： 委內瑞拉

  • 18：30 西班牙 ： 日本

9月1日場次（臺體大棒球場）

  • 13：00 捷克 ： 墨西哥

  • 18：00 波多黎各 ： 韓國

9月2日場次（臺北市天母棒球場）

  • 10：30 委內瑞拉 ： 荷蘭

  • 14：30 美國 ： 西班牙

  • 18：30 巴拿馬 ： 日本

9月2日場次（臺中洲際棒球場）

  • 10：30 墨西哥 ： 澳洲

  • 14：30 捷克 ： 波多黎各

  • 18：30 韓國 ： 中華

9月3日場次（臺北市天母棒球場）

  • 10：30 西班牙 ： 委內瑞拉

  • 14：30 荷蘭 ： 巴拿馬

  • 18：30 日本 ： 美國

9月3日場次（臺中洲際棒球場）

  • 10：30 澳洲 ： 波多黎各

  • 14：30 中華 ： 墨西哥

  • 18：30 韓國 ： 捷克

9月4日場次（臺北市天母棒球場）

  • 10：30 西班牙 ： 荷蘭

  • 14：30 美國 ： 巴拿馬

  • 18：30 日本 ： 委內瑞拉

9月4日場次（臺中洲際棒球場）

  • 10：30 波多黎各 ： 墨西哥

  • 14：30 澳洲 ： 韓國

  • 18：30 中華 ： 捷克

9月5日場次（臺北市天母棒球場）

  • 10：30 巴拿馬 ： 西班牙

  • 14：30 委內瑞拉 ： 美國

  • 18：30 荷蘭 ： 日本

9月5日場次（臺中洲際棒球場）

  • 10：30 墨西哥 ： 韓國

  • 14：30 捷克 ： 澳洲

  • 18：30 波多黎各 ： 中華

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