U18世界盃棒球賽／中華隊名單出爐　富邦悍將730萬榜眼王念好領銜

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2023年第31屆世界盃(U18)青棒錦標賽中華青棒代表隊名單
| 總教練:
| 30吳柏宏(桃園平鎮)
| 教練:
| 25陳威儒(桃園平鎮)
| 打擊
| 教練:
| 47羅健銘(桃園平鎮)
| 投手/捕手
| 教練:
| 58林建男(北科附工)
| 守備/體能
| 背號
| 投手
| 所屬學校
| 背號
| 捕手
| 所屬學校
| 背號
| 內野手
| 所屬學校
| 背號
| 外野手
| 所屬學校
| 42
| 林維恩
| 桃園平鎮
| 38
| 胡孟智
| 桃園平鎮
| 29
| 王念好
| 北科附工
| 91
| 柯敬賢
| 桃園平鎮
| 13
| 陽念希
| 桃園平鎮
| 10
| 林立恩
|美國亞利桑那漢米爾頓高中
| 85
| 徐紹予
| 桃園平鎮
| 50
| 許庭綸
| 桃園平鎮
| 39
| 王彥恩
| 桃園平鎮
| 35
| 張趙紘
| 桃園平鎮
| 7
| 邱 鑫
| 新北穀保
| 37
| 張峻瑋
| 新北穀保
| 6
| 林劭威
| 高雄普門
| 18
| 林佳緯
| 新北穀保
| 17
| 陳睦衡
| 新北穀保
| 21
| 黃天賜
| 桃園平鎮
| 54
| 曾偉喆
| 新北鶯歌
| 3
| 李勛傑
| 桃園平鎮
| 79
| 林鉑濬
| 新北鶯歌
| 96
| 孫易磊
| 新北穀保
【2023年第三十一屆U-18世界盃棒球賽預售票售票辦法】
球場：台北市天母棒球場、台中洲際棒球場
售票場次：中華隊全部場次及季軍賽、冠軍賽場次
售票單位：拓元售票系統
票價：內野席500元、外野席300元（註：天母球場不開放外野）
預賽：8月19日中午12時起開始售票，預售至各場次開賽前6小時
註1：每次最多選購4張，請仔細選購場次、票種及座位。
註2：預計賽前1小時開放進場。
註3：現場售票於每場開賽前1小時30分開始。
註4：上層看台暫不開放售票，將視實際情況調整。
註5：U-18世界盃棒球賽為7局制，比賽完成4局以上即成為正式比賽。
【2023年第三十一屆U-18世界盃棒球賽每日賽程】
預賽
8月31日場次（臺北市天母棒球場）
- 17：45 開幕典禮
- 18：30 澳洲 ： 中華
- 10：30 荷蘭 ： 美國
- 13：00 巴拿馬 ： 委內瑞拉
- 18：30 西班牙 ： 日本
- 13：00 捷克 ： 墨西哥
- 18：00 波多黎各 ： 韓國
- 10：30 委內瑞拉 ： 荷蘭
- 14：30 美國 ： 西班牙
- 18：30 巴拿馬 ： 日本
- 10：30 墨西哥 ： 澳洲
- 14：30 捷克 ： 波多黎各
- 18：30 韓國 ： 中華
- 10：30 西班牙 ： 委內瑞拉
- 14：30 荷蘭 ： 巴拿馬
- 18：30 日本 ： 美國
- 10：30 澳洲 ： 波多黎各
- 14：30 中華 ： 墨西哥
- 18：30 韓國 ： 捷克
- 10：30 西班牙 ： 荷蘭
- 14：30 美國 ： 巴拿馬
- 18：30 日本 ： 委內瑞拉
- 10：30 波多黎各 ： 墨西哥
- 14：30 澳洲 ： 韓國
- 18：30 中華 ： 捷克
- 10：30 巴拿馬 ： 西班牙
- 14：30 委內瑞拉 ： 美國
- 18：30 荷蘭 ： 日本
- 10：30 墨西哥 ： 韓國
- 14：30 捷克 ： 澳洲
- 18：30 波多黎各 ： 中華