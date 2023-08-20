還路於民大遊行前夕「公車撞死行人」！王國材沈痛發聲：很遺憾

批馬路坑坑洞洞、無人行道！行人從小活在恐懼：害怕車輛衝撞

▲「還路於民大遊行」今日舉行，遊行開始前下起暴雨，現場人潮不如預期。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.20）
▲「還路於民大遊行」今日舉行，遊行開始前下起暴雨，現場人潮不如預期。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.20）

記者許若茵／台北報導

還路於民大遊行今（20）日在凱道登場，遊行出發前下起暴雨，截至3時，記者目測約有近千人出席遊行。3位參加遊行的民眾接受《NOWnews今日新聞》採訪時也各自分享了對於道路規劃的期盼和令人心驚的用路經驗。

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由行人零死亡推動聯盟發起的還路於民大遊行今在凱道登場，交通部長王國材、民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，以及鴻海集團創辦人郭台銘皆出席。

從桃園北上參加遊行的楊先生表示，台灣各級國道、省道、縣市道、鄉道等道路品質「坑坑洞洞、坑坑疤疤」都太差了，有些路口要畫斑馬線的地方都沒有畫線，應該要有人行道的地方也沒有，這也是他會風雨無阻參加遊行最重要的原因，希望政府能改善道路，進行系統性檢查，普查各級道路。

楊先生也提到，桃園工業區附近狀況真的很差，聯結車、貨櫃車橫衝直撞，不禮讓行人，期盼政府能全面性檢討、改善。

兒少通勤、通學、從事休閒時，走在路上總有許多不方便與危險。（圖／記者許若茵攝，2023.08.20）
兒少通勤、通學、從事休閒時，走在路上總有許多不方便與危險。（圖／記者許若茵攝，2023.08.20）
中央兒童及少年代表培力專員黃小姐指出，兒少通勤、通學、從事休閒時，走在路上總有許多不方便與危險，該如何保護這些兒童成為重要議題。

黃小姐透露，她從小到大走在路上都非常恐懼，「因為不知道什麼時候後面會有一輛大卡車突然衝過來，不知道什麼時候會被突然右轉的車子阻斷要走的路」。

另一位從台南北上的莊小姐說，參加遊行的目的，就是希望社會上有基本的人行道、道路友善的規劃、人行道外推、照明等，期望規劃能不只為了汽機車設定，也要把行人考慮進去。

莊小姐認為，平常自己常騎車，有些行程很近，實際上可以走路就好，但若是走路，「真的很不好走，騎樓也不好走，也沒有人行道」，還是想要有友善規劃，大家身邊都會有親友發生過一些意外或是交通狀況，今日遊行有總統候選人出席，「基本上就是一個表態的感覺」。

遊行五大訴求包含健全人行設施、改革駕訓與考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、六都零死亡願景。

聯盟希望，藉由此次遊行，強烈要求政府部門重建交通法制，加強交通3E，改善道路工程(Engineering)、交通教育(Education)以及執法(Enforcement)，提供台灣更優良的步行環境。

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