批馬路坑坑洞洞、無人行道！行人從小活在恐懼：害怕車輛衝撞

我是廣告 請繼續往下閱讀
從桃園北上參加遊行的楊先生表示，台灣各級國道、省道、縣市道、鄉道等道路品質「坑坑洞洞、坑坑疤疤」都太差了，有些路口要畫斑馬線的地方都沒有畫線，應該要有人行道的地方也沒有，這也是他會風雨無阻參加遊行最重要的原因，希望政府能改善道路，進行系統性檢查，普查各級道路。
楊先生也提到，桃園工業區附近狀況真的很差，聯結車、貨櫃車橫衝直撞，不禮讓行人，期盼政府能全面性檢討、改善。
中央兒童及少年代表培力專員黃小姐指出，兒少通勤、通學、從事休閒時，走在路上總有許多不方便與危險，該如何保護這些兒童成為重要議題。
黃小姐透露，她從小到大走在路上都非常恐懼，「因為不知道什麼時候後面會有一輛大卡車突然衝過來，不知道什麼時候會被突然右轉的車子阻斷要走的路」。
另一位從台南北上的莊小姐說，參加遊行的目的，就是希望社會上有基本的人行道、道路友善的規劃、人行道外推、照明等，期望規劃能不只為了汽機車設定，也要把行人考慮進去。
莊小姐認為，平常自己常騎車，有些行程很近，實際上可以走路就好，但若是走路，「真的很不好走，騎樓也不好走，也沒有人行道」，還是想要有友善規劃，大家身邊都會有親友發生過一些意外或是交通狀況，今日遊行有總統候選人出席，「基本上就是一個表態的感覺」。
遊行五大訴求包含健全人行設施、改革駕訓與考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、六都零死亡願景。
聯盟希望，藉由此次遊行，強烈要求政府部門重建交通法制，加強交通3E，改善道路工程(Engineering)、交通教育(Education)以及執法(Enforcement)，提供台灣更優良的步行環境。