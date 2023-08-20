南宮珉《戀人》收視告捷！「公主抱」安恩真浪漫場面曝光
古裝韓劇《戀人》由南宮珉、安恩真主演，首集在韓國開出5.4%收視率，劇中安恩真與南宮珉初相識就上演浪漫「公主抱」，安恩真原想在樹林裡盪鞦韆，以美貌吸引李學周，沒想到卻引起南宮珉的注目，安恩真一個不小心腳滑，從高空鞦韆墜落，幸好被南宮珉接住、抱入懷中，浪漫相遇替兩人感情埋下伏筆，收視也逐步升高，本周來到8.8%。
記者羅凌筠/綜合報導
劇情講述在丙子年的朝鮮時代，南宮珉化身「古代花花公子」，四處對女人們獻殷勤，與女子交往後，卻又不願意結婚，還放話說：「難道不想結婚，就不能交往嗎？」讓女子氣急敗懷而離開。南宮珉的行徑也在村落間傳開，古靈精怪的安恩真聽聞，笑猜南宮珉該不會是「晚上不能行男子之事」，所以才不敢進入婚姻。另一方面，安恩真憑藉著美貌，在鄰里間頗有人氣，時不時還會撩儒生們幾句，讓一眾男人對她心懷愛慕，在她遇到南宮珉後，兩位古代情場高手相遇，互動火花令人期待。
南宮珉、安恩真首次搭檔就默契十足，南宮珉嘴甜稱讚：「安恩真很吸引人又可愛的，很完美的展現了吉彩（角色名）活潑迷人的魅力，讓我很自然地流露浪漫演技。」安恩真也分享，南宮珉在拍攝時專業又紳士的一面，「在片場，前輩給了我很多幫助，劇中吉彩對於夢想、愛情的憧憬是很重要的，每當要演這樣的情境，前輩總是會在鏡頭後，深情地看著我，所以我沒必要投入太多演技，只要看著前輩，吉彩的愛和思念就會自然而然地表現出來。」
南宮珉過去主演戲劇屢屢開出收視佳績，甚至主演作品在電視台冷門時段播出，都能有異軍突起的亮眼收視，有「收視救世主」的美名。談到對於《戀人》播出後的表現，他坦言，確實感到有壓力，睡不太好的原因可能也是源自於此，「如果有人問我，對收視率或話題性有信心嗎？我當然有信心，但我不知道結果會如何。我對自己一向非常嚴格，當我參與一部作品的時候，我會盡我所能把一切都展現出來，這一點是可以向大家保證的，所以不管結果如何，我都能接受。」