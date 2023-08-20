天降之魚惹禍！美國小鎮停電「2100戶受影響」　警公布「嫌犯」照

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在發生停電之後，當地警方以及澤西中央電力與照明公司（Jersey Central Power & Light）深入調查，才發現導致停電的原因，很可能是一隻「從天而降的魚」。電力公司表示，該公司派員檢查當地電線，發現其中一個變壓器上有一條魚，推測可能就是這條魚掉下來砸壞變壓器，導致變壓器爆炸，進而引發停電的情況。
至於為何有魚會「從天而降」，賽爾維爾警方推測，是一隻魚鷹叼著一條魚飛行，結果魚不小心掉下來，偏偏剛好砸在變壓器上。
後續賽爾維爾警方也在臉書（Facebook）上以幽默詼諧的方式，公開這次的「嫌犯」素描跟「犯罪現場」，在貼文中幫掉落的魚取名為吉利根（Gilligan），並寫道「這次停電為許多居民帶來不便，但我們依然要紀念這次事件中的受害者，吉利根生前工作勤奮又顧家，還是數千萬孩子的父親」。警方還煞有介事地呼籲「如果民眾看到嫌犯（指魚鷹）請勿自行逮捕嫌犯，即使嫌犯身上沒有帶武器，牠還是很危險的」。
電力公司發言人克里斯（Chris Hoenig）指出，動物（通常是松鼠）是造成停電的常見原因，但魚類並不在常犯之列。而賽爾維爾地區有大量魚鷹，數年前牠們還被列入瀕危物種名單，該公司有一套針對魚鷹和猛禽的保護計劃，包括對巢穴進行調查和監測，以及重新安置位於供電設備上或太靠近電線的巢穴。