MLB／大谷翔平全壘打飛行距離太驚人 超強「怪力」有數據佐證
大谷翔平本季在投打兩端的統治力已經不需要多家贅述，不過《體育畫刊》今（21）日分享了另一項能說明他場上表現有多誇張的數據，在本季他有21發全壘打的飛行距離足夠直接將球打飛出大聯盟30支球隊的全壘打大牆外，不讓人意外的——這個數字也是高居聯盟第一。
運動中心/綜合報導
截至目前為止，這位本季美聯MVP的大熱門在以下的打擊數據上領先美聯：全壘打43發（並列第一）、7支三壘安打、OPS（1.070）、OPS+（184）。而至於在投球表現方面，他的自責失分率為3.17，在22場先發中三振對手165次，每9局平均被敲5.9支安打。
在19日對決光芒的比賽中，大谷翔平敲出一發滿貫全壘打，這也是他個人本季的第43轟，追平勇士隊重砲Matt Olson，並列大聯盟全壘打王。而有另一項無關比賽結果、但能彰顯一名打者「怪力」的數據上，他則持續領先Olson。
在大谷本季的43發全壘打中，其中有21發能直接飛出大聯盟30座全壘打牆外，根據Statcast的數據，這是本賽季所有球員中最多的，也超越了Matt Olson的19發。
大谷翔平標誌性的揮擊方式，從來就不是只為了接觸到球，而是會猛力攻擊甜蜜點、試圖將球打得又高又遠。美國時間6月30日對陣響尾蛇隊的全壘打就是最好的例子，那一轟的飛行距離達到493英尺。