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柯文哲拍片解釋北藝2.36億爭議款　簡舒培：台北市政府根本不用賠

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者邱新博攝）
▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者邱新博攝）

記者邱新博／台北報導

北藝因履約問題發生2.36億爭議款，但前台北市長柯文哲任內拍板須賠償給廠商，遭到台北市議員簡舒培質疑荒腔走板。柯文哲也在個人Youtube頻道拍影片回應，北藝是2012年前市長郝龍斌任內動工，2016年廠商工程卻嚴重落後，並宣告倒閉，為了不讓北藝變成爛尾樓，市府最終決定採分標發包，才讓北藝在去年正式啟動營運；工程延宕成10年，不可能不付出更多成本；卻讓簡舒培再嗆，不要躲在小編身後，出來說清楚講明白。

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柯文哲指出，北藝工程延宕，他擔任台北市長時，請市府官員拜訪了18家營造廠商，但沒人要接手做了一半的工程。為了不讓北藝變成爛尾樓，市府最終決定像是外牆、帷幕、機電、內裝都採分標發包，終於讓本來2017年就該完工的北藝，在去年正式啟動營運。

柯文哲表示，5年工程延宕成10年，不可能不付出更多成本，包括規劃設計，跟監造廠商都認為市府應該再多支付超過4.8億技術服務費，而經過「台北市政府採購申訴審議委員會」辦7次爭議調解會議，努力折衝斡旋之下，廠商同意把賠償金降了一半。

對此，簡舒培於臉書怒嗆，「柯文哲別再躲在小編背後美化自己，出來說清楚講明白，一件事都別想逃！」她表示，關於北藝2.36億爭議款，她跟議員陳賢蔚早已於7日舉行記者會，公開相關合約，揭露市府依約根本不用賠；但柯文哲不敢公開回應，拖了兩個禮拜，才躲在民眾黨的小編跟剪接師後面，拍影片自說自話，而且完全沒回答最核心的問題。

簡舒培說，柯文哲一開頭就賣慘，說自己「咬緊牙關」把北藝完成，但其實不管是北藝還是北流，都是台北市府既定工程，無論誰來當市長都要接受、想辦法完成。

她轟，柯文哲當了八年市長，只是做好市長份內工作、做好該做的事，現在居然在討拍？台北市民沒付薪水給你嗎？市民不是柯媽媽，難道還要給你一張好寶寶貼紙嗎？

簡舒培認為，柯文哲的影片完全沒有回應到北藝爭議款的三個核心問題：第一，依照2020年1月31日「北藝規劃設計及監造技術服務」第四次變更契約，根本不用賠，柯文哲為什麼硬要賠；

第二，文化局同仁七次調解說不用賠，柯文哲為什麼堅持要賠；第三柯文哲為什麼在卸任前12天與廠商簽訂賠償，不送到議會審查，留債市民。

簡舒培說，柯文哲顧左右而言他，說在他「努力折衝斡旋」下，把賠償金降了一半，但問題根本不是賠償金額的多寡，而是根據白紙黑字的合約，台北市政府「從頭到尾」都不必賠這筆錢。

簡舒培最後表示，從北流、北藝、南海控股到挺高虹安貪污，柯文哲面對外界質疑，沒有一件能說得清楚，只想拍片美化自己來轉移焦點，但不管哪件事，柯文哲都別想逃。

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