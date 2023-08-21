柯文哲拍片解釋北藝2.36億爭議款　簡舒培：台北市政府根本不用賠

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柯文哲表示，5年工程延宕成10年，不可能不付出更多成本，包括規劃設計，跟監造廠商都認為市府應該再多支付超過4.8億技術服務費，而經過「台北市政府採購申訴審議委員會」辦7次爭議調解會議，努力折衝斡旋之下，廠商同意把賠償金降了一半。
對此，簡舒培於臉書怒嗆，「柯文哲別再躲在小編背後美化自己，出來說清楚講明白，一件事都別想逃！」她表示，關於北藝2.36億爭議款，她跟議員陳賢蔚早已於7日舉行記者會，公開相關合約，揭露市府依約根本不用賠；但柯文哲不敢公開回應，拖了兩個禮拜，才躲在民眾黨的小編跟剪接師後面，拍影片自說自話，而且完全沒回答最核心的問題。
簡舒培說，柯文哲一開頭就賣慘，說自己「咬緊牙關」把北藝完成，但其實不管是北藝還是北流，都是台北市府既定工程，無論誰來當市長都要接受、想辦法完成。
她轟，柯文哲當了八年市長，只是做好市長份內工作、做好該做的事，現在居然在討拍？台北市民沒付薪水給你嗎？市民不是柯媽媽，難道還要給你一張好寶寶貼紙嗎？
簡舒培認為，柯文哲的影片完全沒有回應到北藝爭議款的三個核心問題：第一，依照2020年1月31日「北藝規劃設計及監造技術服務」第四次變更契約，根本不用賠，柯文哲為什麼硬要賠；
第二，文化局同仁七次調解說不用賠，柯文哲為什麼堅持要賠；第三柯文哲為什麼在卸任前12天與廠商簽訂賠償，不送到議會審查，留債市民。
簡舒培說，柯文哲顧左右而言他，說在他「努力折衝斡旋」下，把賠償金降了一半，但問題根本不是賠償金額的多寡，而是根據白紙黑字的合約，台北市政府「從頭到尾」都不必賠這筆錢。
簡舒培最後表示，從北流、北藝、南海控股到挺高虹安貪污，柯文哲面對外界質疑，沒有一件能說得清楚，只想拍片美化自己來轉移焦點，但不管哪件事，柯文哲都別想逃。