卡努風災南投31校受損 許淑華：緊急搶修中力拚下週如期開學
被卡努颱風重創的南投縣仁愛鄉，目前正進行重建工作。縣長許淑華表示，受損的31所中小學正緊急搶修中，預計下週可如期開學。南投縣有192受災戶，縣府目前收到捐款約2800多萬元，還有善心業者願意捐贈192台洗衣機。此外，農業損失累積1. 6億元，原本搶通的投85線便道因雨又坍方，她拜託農民朋友別冒險運輸果菜，若造成農損，縣府會協助申請補助。
記者顏幸如／南投報導
月底即將開學，但仁愛鄉31所在卡努風災受損的中小學，仍在收拾殘局中。許淑華表示，幸好災害發生時間是暑假，縣府已向教育部爭取補助620萬元，投入緊急搶修等工作，也持續督促校園內做好清潔及消毒工作。她感謝中央核定4千多萬元改善學校設備及受損邊坡，另已向行政院公共工程委員會爭取8所學校復建工程5481萬元。
南投縣政府統計，仁愛鄉受災戶約192戶，目前捐款約2 800多萬元，農業損失約1. 6億元。為減輕受災地區民眾負擔，仁愛鄉、信義鄉及埔里鎮縣有非公用不動產，包括地租、委託經營權利金減收二成，縣府主動減少收租，民眾不必申請。
許淑華縣長感謝民眾踴躍捐輸，至18日止災後捐款約2800多萬元，如加上主動認捐尚未入庫約7百多萬元，捐款規模將超過3500萬元。另有生產洗衣機的業者向縣府表示，願意捐助192台洗衣機給災戶，她感謝宗教界、同鄉會及企業界對仁愛鄉的關心，縣府將利用善款改善受災居民生活品質、並給予現金救助。