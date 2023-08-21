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MLB／賽揚強投「薛蛇」Max Scherzer新里程碑　生涯3344K超越傳奇

▲薛蛇Max Scherzer生涯3344K歷史第11，系列戰第3場嚐轉隊後首敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲薛蛇Max Scherzer生涯3344K歷史第11，系列戰第3場嚐轉隊後首敗。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者張維亨/綜合報導

MLB美國職棒大聯盟今(21日)德州遊騎兵賽揚強投「薛蛇」Max Scherzer 在對戰密爾瓦基釀酒人隊時投出生涯第3344K，超越名人堂球員Phil Niekro 成為歷史第11，不過投不滿4局失3分，最終遊騎兵2:6敗給釀酒人，惜吞敗投。

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Scherzer於第3局上飆出他生涯的第3344次三振，正式超越蝴蝶球傳奇投手 Phil Niekro，雖然是件值得開心的事，可惜的是 Scherzer本局控球不穩，釀酒人「幫主」 Christian Yelich 適時的安打，加上滿壘的情況下， Scherzer 接連投出四壞保送和觸身球送分，單局就先失2分。

4局上半， 釀酒人Tyrone Taylor 和Christian Yelich先後送給 Scherzer各一支2壘安打，釀酒人3:1領先， Scherzer也隨即被換下，最終主投3.2局失3分，賽後防禦率來到3.77。

本場比賽雙方都是各自分區的龍頭，不過釀酒人打擊群略勝一籌，加上轉隊後未嚐敗績的 Max Scherzer 狀況不理想，導致遊騎兵輸球。

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