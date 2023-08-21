MLB／大都會台灣日樂天女神林襄領銜！有機會再遇大谷翔平先發
近期被爆出跟球員馬傑森熱戀的中華職棒樂天女孩啦啦隊「女神」林襄，近期將遠征紐約大都會隊主場，即將在8月27日台灣日表演，樂天女孩同行的還有籃籃、Yuri、孟潔、苡萱及雅涵共6人，把原汁原味的台式應援搬到美國職棒大聯盟，林襄不但今年二度前往美國「取經」，也有機會再遇天使隊二刀流好手大谷翔平。
記者吳政紘/綜合報導
樂天女孩6人將出席外，大都會球團也安排他們在場內表演、場外的粉絲見面會，當天開球嘉賓為資深球評曾文誠，旅美台裔大提琴家郭虔哲（Kenneth Kuo) ，也受邀在賽前演奏自己改編的美國國歌。
樂天女孩今年行程滿檔，不但前往美國職棒、日本職棒、韓國職棒觀摩跟學習，也造訪舊金山巨人隊、洛杉磯天使、洛杉磯道奇、奧克蘭運動家隊、日本東北樂天金鷲隊，以及NBL香港金牛隊等主場表演。
樂天女孩隊長籃籃、副隊長菲菲、苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔也曾受晉峰足球會之邀，前往香港超級聯賽（Hong Kong Premier League）表演，大獲好評。
台灣啦啦隊文化已經是職業運動中的一環，幾乎每支職業球隊都有啦啦隊成員，就連瓊斯盃、世界盃熱身賽等也都看得到這些女孩的演出，讓球迷大飽眼福。