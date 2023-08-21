《海岸村恰恰恰》CP結婚！申敏兒帶金宇彬現身婚禮 甜蜜同框照曝
南韓演員金宇彬及申敏兒2014年因合作拍廣告擦出愛火，金宇彬2017年罹患鼻咽癌時，申敏兒仍不離不棄地陪伴男友，讓不少人為之感動。而申敏兒2021年主演的韓劇《海岸村恰恰恰》至今仍是熱門話題，近日申敏兒的經紀人與《海岸村》副導舉行婚禮，申敏兒竟帶著男友金宇彬一起出席，兩人在婚禮上同框合照，照片曝光後，引來粉絲敲碗：「什麽時候輪到你們？」
記者賴禹妡/綜合報導
《海岸村恰恰恰》劇組CP步入禮堂，主演群申敏兒、金宣虎、李相二、姜亨碩、李鳳輦等人皆盛裝出席，申敏兒更擔任賀詞嘉賓，她也在IG上曬出自己致詞時的背影，同時幽默表示，因為當時太緊張了，所以事後完全不記得她是怎麼做到的。
申敏兒也曬出新人進場時的畫面，只見現場賓客雲集，背景音樂還是播放《海岸村》的OST主題曲《Romantic Sunday》，申敏兒誠心送上祝福，並寫下：「連BGM都完美的『海岸CP』。」而婚禮賓客合照曝光後，網友們才發現申敏兒竟帶著男友金宇彬參加婚禮，兩人在人群中站一前一後的位置，對著鏡頭露出微笑，讓粉絲紛紛暴動敲碗，「什麽時候輪到你們」、「下次就是參加自己的婚禮了吧」、「是一起見習婚禮流程嗎」。