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習近平抵南非出席金磚峰會　分析：拉攏新興國、轉移經濟危機焦點

▲中國國家主席習近平已抵達南非，準備出席金磚國家峰會。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平已抵達南非，準備出席金磚國家峰會。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國國家主席習近平，已於南非當地時間21日晚上，搭乘專機抵達南非約翰尼斯堡，準備出席金磚國家（BRICS）領導人第15次會晤，順道對南非進行國事訪問，陪同出訪的還有中共中央政治局常委蔡奇，中國外交部部長王毅等。有外媒報導稱，習近平此行是為了加強與發展中、新興國家的關係，以舒緩美中關係緊張，並轉移中國國內經濟問題的焦點。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）分析，這是習近平今年第2次出國訪問，與他在新冠大流行前周遊列國的行為形成鮮明對比。對他而言，疫情後金磚集團首次面對面峰會是個機會，成員國不只占了全球40%以上的人口數，還都渴望世界更加「多極化」，能在全球事務中擁有更大的發言權。

倫敦大學亞非學院的中國研究院（SOAS China Institute at the University of London）院長Steve Tsang指出，習近平並不是想在「美國主導」的現有國際秩序中超越美國，他的長期目標，是將世界秩序轉變為「以中國為中心」。為了達到這個目的，中國與南方國家（Global South）的接觸有其意義，因為它們的數量比西方民主國家還多，而且大多是由獨裁政權治理。

然而，這次峰會舉行之際，也適逢中國經濟挑戰四起，房地產接連暴雷、地方債務不斷增加、通貨緊縮壓力日益惡化、中國青年失業率屢創新高，情況是如此糟糕，以至於中國政府暫停發布所有數據。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）的中國項目主任孫雲（Yun Sun，音譯）認為，經濟陷入困境，多少將掣肘習近平的外交魅力，因為對發展中國家來說，中國提供援助、金融和合作協議都是「常態性」的，但現在考慮到中國經濟的狀況，北京不再有足夠的能力做到這些，相當於經濟困境限制了習近平繼續扮演大國領導人的能力。

此外，北京還面臨國內民眾，對政府在海外大撒幣的質疑，在中國的社交媒體上，有很多反對一帶一路等倡議的聲音，許多中國人都在問，為什麼要在海外投資這麼多錢，而中國國內問題卻這麼多。

不過，即使北京放緩對其他國家的援助，仍不忘加強對非洲的政治和軍事參與、建立更多孔子學院，以及在中國軍事院校培訓更多非洲軍官等等，這些都是有影響力但成本又低的活動，中國想藉此表明，就算減少了對重大基礎設施的投資，它仍然關心非洲、關心發展中國家。

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