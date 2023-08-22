習近平抵南非出席金磚峰會　分析：拉攏新興國、轉移經濟危機焦點

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倫敦大學亞非學院的中國研究院（SOAS China Institute at the University of London）院長Steve Tsang指出，習近平並不是想在「美國主導」的現有國際秩序中超越美國，他的長期目標，是將世界秩序轉變為「以中國為中心」。為了達到這個目的，中國與南方國家（Global South）的接觸有其意義，因為它們的數量比西方民主國家還多，而且大多是由獨裁政權治理。
然而，這次峰會舉行之際，也適逢中國經濟挑戰四起，房地產接連暴雷、地方債務不斷增加、通貨緊縮壓力日益惡化、中國青年失業率屢創新高，情況是如此糟糕，以至於中國政府暫停發布所有數據。
華府智庫史汀生中心（Stimson Center）的中國項目主任孫雲（Yun Sun，音譯）認為，經濟陷入困境，多少將掣肘習近平的外交魅力，因為對發展中國家來說，中國提供援助、金融和合作協議都是「常態性」的，但現在考慮到中國經濟的狀況，北京不再有足夠的能力做到這些，相當於經濟困境限制了習近平繼續扮演大國領導人的能力。
此外，北京還面臨國內民眾，對政府在海外大撒幣的質疑，在中國的社交媒體上，有很多反對一帶一路等倡議的聲音，許多中國人都在問，為什麼要在海外投資這麼多錢，而中國國內問題卻這麼多。
不過，即使北京放緩對其他國家的援助，仍不忘加強對非洲的政治和軍事參與、建立更多孔子學院，以及在中國軍事院校培訓更多非洲軍官等等，這些都是有影響力但成本又低的活動，中國想藉此表明，就算減少了對重大基礎設施的投資，它仍然關心非洲、關心發展中國家。