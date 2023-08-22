MLB／大谷翔平全壘打飛行距離太驚人　超強「怪力」有數據佐證

MLB／大谷翔平24日先發對戰紅人　天使遇颶風侵襲改打雙重賽

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，預計於24日登板先發出戰紅人。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，預計於24日登板先發出戰紅人。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

由於希拉里（Hilary）侵襲南加州地區，洛杉磯天使隊原定今（22）日與紅人隊的比賽被迫延期。天使隊總教練Phil Nevin在記者會上表示，大谷翔平於24日雙重賽首戰以二刀流身分出賽，掛帥先發出戰紅人隊。

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關於往後幾天的先發投手安排時，教頭Nevin表示：「明天是Lucas Giolito，接著雙重賽首戰是大谷翔平。」大谷將按原定計劃於24日擔任先發，這將是大谷自從在8月10日對巨人隊的比賽中取得第10場勝利以來的首次先發。

由於颶風接近的影響，原定於21日舉行天使與光芒之戰也被迫提前，以雙重賽的方式進行。南加州夏季降雨的情況非常少見，連當地出生Nevin都對於近期賽程的變動表示意外，「我在這裡住了52年，從未遇過這種事。」

這是天使主場第19次因天氣原因延賽，同時在同一個賽季中因天氣原因而改為雙重賽，是天使自1983年後相隔40年以來的首次出現這樣的狀況，不過這也給球員一些時間稍做喘息，Nevin表示：「對他們來說，這是一個計劃之外的假期，每當賽季進行到這個時候，每個人都很累和全身酸痛，所以我很高興我們能夠在這幾天休息。」

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