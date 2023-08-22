基本工資看漲！月薪有望「連8漲」突破2.7萬 審議會9月8號召開
勞動部今（22）日公告，第38次基本工資審議委員會，確定將在9月8日上午10時召開，勞資雙方都有共識調升金額，是否會「連八漲」，還有待開會討論決定。現行基本工資為新台幣2萬6400元、時薪176元。
記者林莞茜／綜合報導
根據統計，蔡政府任內基本工資月薪已調升7次，從2萬8元提升到2萬6400元，調幅約31.9%；時薪則調整8次，由原來120元提升到176元，調幅46.7%。
有勞動部官員透露，勞資雙方都有共識「調升」金額，月薪可望突破2.7萬元、時薪則突破180元來到182元，然實際調升幅度，將待審議委員會上討論後拍板而定。
行政院日前核定明年軍公教調薪4％，讓外界也好奇，基本工資是否也會比照4%幅度辦理，勞動部在先前召開的「基本工資審議委員會議」上檢討基本工資，勞動部長許銘春當時表示，調漲委員有共識，但目前都還沒有討論到調幅，因此最後的調幅，仍要等到今年第3季基本工資審議委員會來決定。
許銘春指出，面對高通膨、物價漲，大家都有共識，會朝調漲方向走，但調整多少在昨天的工作小組會議中未討論，而資方也希望能兼顧勞方權益做合適的調幅。