美女主播陳柔安七夕報喜！曬超音波照「愛的結晶」 寶寶小名萌爆
東森新聞台美女前主播陳柔安離開主播台後，轉戰經營自媒體，她2020年底甜嫁香港男友，今（22）日在七夕情人節當天，宣布夫妻倆迎來愛的結晶「小年糕」，她曬出超音波照，透露目前懷孕剛滿3個月，孕期胃口超好，且毫無孕吐症狀，忍不住自嘲：「覺得自己很像懷孕後進化的寶可夢。」
記者賴禹妡/綜合報導
陳柔安今日在臉書透露好消息，「七夕報喜我們的愛情結晶來了！終於滿三個月可以跟大家分享囉」，她表示目前產檢都一路過關，且她孕期胃口超好，也沒有孕吐症狀，「覺得自己很像懷孕後進化的寶可夢，不僅外型改變還獲得『狂吃技能』」。
陳柔安坦言，其實她和老公結婚2年多，原本不打算有孩子，但後來夫妻倆改變想法，認真備孕2個月後順利懷孕，當時內心五味雜陳，總覺得要向「自由」告別，卻又相當期待孩子的到來。如今，陳柔安腹中懷有3個月身孕，她指出當媽的感覺很神奇，「以前常覺得小孩有點吵，基本也沒什麼耐心，現在卻可以花很久時間，跟肚子裡的小傢伙說說話」，她也透露孩子的小名叫做「小年糕」，並興奮直呼：「明年過年，約了小年糕，跟大家拜年唷」。
貼文曝光後，網友紛紛留言祝賀陳柔安，「恭喜柔安媽媽」、「恭喜！將來寶寶誕生一定男的帥，女的甜」、「大大恭喜！！小年糕哈囉」、「恭喜，情人節快樂」、「很棒的情人節禮物」。