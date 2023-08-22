特企／就是今天！《合金彈頭：覺醒》雙平台火熱上線

多樣玩法 精彩炫技
《合金彈頭：覺醒》的世界冒險玩法復刻系列IP作品中的經典關卡，並針對手機操作介面進行了優化，經典場景但畫面全新升級，為指揮官們帶來了熟悉又新穎的遊戲視覺享受。
百變出擊 逗趣彩蛋經典還原
除了還原經典人物、關卡和戰鬥體驗，遊戲特色彩蛋也全數移植手機！變胖、變木乃伊…等超多形態變化，還原合金經典樂趣。馬可在吃下大份食物後變成一個靈活的小胖子，喜感滿滿，樂趣不斷。我變胖，也變強了！
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新奇載具 戰地靈活出擊
經典SV-001型坦克翻新上陣，不僅擁有Q彈靈活的移動方式，還強化了炮彈連發功能，能在短時間內給敵人造成猛烈的火力壓制。更有能夠噴火的駱駝、裝上彈簧腿的鑽頭車等新奇載具個個身懷絕技，在各種戰地支援指揮官靈活走位出擊。
豐富武器 暴走橫掃戰場
提到經典，絕對不能不提那句重複一百遍都不膩的『Heavy Machine Gun』，復刻經典武器外，也加入了許多創新讓戰鬥刺激無比。喜歡原汁原味的射擊體驗，重機槍、火箭筒、火焰炮火力全開！想要出其不意的新型武器，加特林、拳擊槍、飛鋸發射器等多樣武器也能隨心選擇。
開服福利人人領 七大福利領不停
【福利一】開服慶典送大禮，免費130抽送給你
慶祝合金彈頭覺醒上線，首月130抽大放送！武器挖寶130抽，累積得1把史詩及以上品質武器，5把稀世武器，百變武器，戰鬥升級，彈幕爽炸屏的強力武器等你抽！
還有英雄挖寶，稀世品質超強火力輸出英雄，IP原版英雄全面煥新的英雄等著你～
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3天送整槍！5天送到2星！完成任務即送超人氣超好用的稀世武器-火花重機槍，暴走輸出突不停，升星更強定能贏！更有挖寶鎬頭，活動代幣、英雄碎片福利等你領
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開服專屬7日登入活動，首日領橙色武器碎片，次日即得合金彈頭原版IP卓越英雄-納迪亞·凱西，7日即得卓越載具-合金彈頭！還有挖寶鎬頭，稀世裝備等超高價值福利簽到即領！
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邀請新玩家可得招募金橙武器禮包，更能獲取強力橙武-終結火箭筒碎片！集齊一定數量即可兌換整把武器！受邀好友也可獲超豪華好禮，快邀好友一起，並肩闖通關！
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變胖更能打！全民變胖胖，英雄信物人人有份！參與活動領變身道具，還原經典變身造型，變胖還是變木乃伊都有趣～變身領蘋果即可兌換合金彈頭原版IP卓越英雄-納迪亞·凱西英雄信物！
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開服菁英注意啦～參與開服盛典活動還可額外獲得補給幣，集齊補給幣即可兌換永久開服主題名片，誰能錯過一個超可愛的稀有名片呢？還可兌換豐富有趣的主城互動道具，讓你在安德魯小鎮上做一個最閃亮的指揮官～
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