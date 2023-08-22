特企／全球狂熱！台灣研發天然成分引領國際美妝大賞

不諱言保養品是大紅海，要如何在這個產業裡脫穎而出？胡春惠表示，奇蹟莊園選擇走天然「非藥有感」功能型產品的市場區隔，既然要講求效果，就要有數據，公司其他兩位股東都是有廿幾年科學中藥的厚實經驗，在研發初期品牌找了台灣醫學中心等級的六個實驗室進行獨特原料研發，以科技的方法，向大自然取菁華。
胡春惠表示，「每一批專利原料在製造前，都要經指紋圖譜的對照，每一個步驟都有很精準的規定，透過專利植萃方法以及驗證程序，確保比對出成分中最有效的數據，才會進工廠生產製造。」這也是奇蹟莊園定位在功能型保養品的科學驗證。
以專利配方無患子種仁油的原料為例，前後比對超過二千多種的種源，所以有所謂二千分之一的說法，如同打造一座建築物，過程有無數的細節，才能成就最後完美。胡春惠坦承，以往她也完全不相信保養品的成分效果，但真正參與美妝和保養建造工程，親身感受到透過嚴格把關、精細品管、製程，好的天然植萃的確可以為肌膚帶來很大的能量，包括緩解皮膚各症狀，減少皺紋抗老修復。
追求美麗是許多女人一輩子的職志，但仔細檢視許多抗老化保養品的成分，例如果酸、視黃醇或抗氧化劑等活性成分，對肌膚的刺激性較強，使用時需根據膚質謹慎評估，以免抗老未成反而引起敏感、紅腫傷害肌膚；奇蹟莊園在研發過程中發現，其實大自然界就有有效溫和的修復解方。
這次在亞洲美妝大賽中獲最佳抗老產品金獎的醫療級面膜，就是運用萃取自無患子種仁油的獨特專利成分Sadorfons®與夫妻草、卡卡杜果、紅椒草、一枝黃花、白鶴靈芝等多重草植天然成分所製作出的面膜，透過雙重精華液與生物纖維面膜，能夠溫和有感做到美白提亮、拉提緊緻抗老效果。
為了讓消費者使用更安心，實踐品牌「非藥有感」的理想，奇蹟莊園將產品送往隸屬美國政府部門的USDA BioPreferred®認證，其中「萬用膏」全成分永續來源達92%認證，遠高於適合母嬰使用的認證標準86%，成為母嬰分類乳液中第一個獲認證的台灣產品。更多資訊→ https://reurl.cc/r5em7k
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