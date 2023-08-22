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特企／第二屆電通永續之森　新世代數位公民計畫正式開跑

▲電通行銷傳播集團代表產業端與成功大學產學創新總中心簽訂合作合約（圖／品牌提供）
▲電通行銷傳播集團代表產業端與成功大學產學創新總中心簽訂合作合約（圖／品牌提供）

本報訊

電通行銷傳播集團持續建構社會影響力，專注深耕環境永續、多元包容與數位共好三大領域。為實踐數位共好，電通集團於去(2022)年開啟【永續之森 新世代數位公民計畫】旨在2030年之前，全球培育10萬名、台灣培植5,000名大專院校學生，成為具有正確道德觀念、創新思維以及跨領域能力的未來永續人才。日前電通集團攜手中興保全科技、國泰金控與新光三越(依筆畫排序)，並代表產業端與成功大學產學創新總中心簽訂合作合約，宣告第二屆活動正式展開。本屆活動亦再度與5% Design Action策略合作，一同實踐跨界合作，有效鏈結產業與學界，打造全方位的培育系統，灌注不同的養分給參與學員，激發學生創造力的同時也讓企業從青年世代的視角看見產業永續發展須關注的議題，共創出解決現實社會的挑戰。

第二屆電通永續之森 新世代數位公民計畫，電通攜手三大不同產業領域的企業與成功大學產學創新總中心共同參與，三大品牌與成功大學產學創新總中心對於本次活動各自的展望如下：

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  • 中興保全科技：台灣AI智慧城市系統整合服務的領航者，秉持用科技守護民眾生活美好的初衷，持續創新並協助全台縣市政府建構永續智慧城市，期望藉由永續之森計劃與賦能學生一同找出城市未來的智能永續解決方案，同時進而也去理解這群新世代公民對未來城市的永續需求與想望。
  • 國泰金控：作為金融領域的永續實踐家，國泰金控力行「說到做到」，並以「氣候、健康、培力」做為集團發展主軸，無論在營運層面或議合行動，都始終如一實踐永續金融承諾，期望攜手電通與成大培育具備金融智慧與社會責任的新世代數位公民，同時也透過青年學子的視角與創造力來協助推動更多永續行動
  • 新光三越：秉持顧客至上、真心誠意的經營理念不斷向前邁進，並善盡企業社會責任，對當地環境的發展貢獻力量，為人們帶來更愉悅美好的生活體驗而努力。期能藉由永續之森專案與具有永續意識的新世代消費者直接溝通，更深入了解年輕世代對永續消費的看法，並且尋求讓年輕人能積極參與永續行動的創意，未來，新光三越將與年輕世代攜手推動消費永續循環，促進企業與社會的共融發展。
  • 國立成功大學產學創新總中心：有感全球永續人才稀缺的情況，作為成大校內一級單位、建構南台灣產官學研資源量能樞紐，肩負與產業實務架接的教育使命。本次與電通集團永續之森計畫合作，共同關注永續發展議題，培育未來永續人才，共同探索並實踐更多綠色科技與永續經營新模式，此次合作，是共同跨足永續領域的新里程碑，期盼號召更多其他大專院校及產業進行共學共創，帶來更多的永續創新動能，讓學生們能有機會實際參與企業創新轉型所面臨的永續挑戰，提升學生們未來進入職場所需具備的永續競爭力。
對於這次合作寄予了高度期望的電通行銷傳播集團執行長唐心慧(Jennifer Tang)表示：「電通持續投注在培育青年人才上，因為我們相信唯有不斷創造不同領域與跨世代的交流，才能掌握市場脈動與發展。非常感謝共同參與的中興保全科技、國泰金控、新光三越、成功大學產學創新總中心以及策略合作夥伴5% Design Action，實踐產學共創培育良好數位公民的交流與學習平台，為商業與學術搭建起開放且正向互動的橋梁，相信透過系列活動不但可以啟發年輕世代，更能讓我們與企業客戶更加接近並了解新世代消費者，面對未來永續議題，共創出更好的創新方案，落實“善的影響力”。」
 

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