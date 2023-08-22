特企／勢如破竹　銳不可擋！《新瑪奇英雄傳》新英雄登場！

《新瑪奇英雄傳》第23位新英雄「阿刻洛」，是古代康納赫特戰士的後代，不僅能夠靈活的操弄長矛，更能夠結合圓盾的防禦姿態，加上更具威脅性的反擊，形成攻防一體的超強戰鬥力。擁有卓越戰鬥技巧的他出身自貧民窟，自幼就期盼有朝一日能夠成為獨當一面的人並脫離這種悲慘命運，就算過程再如何艱苦，他依舊沒有放棄希望，反而成為了傭兵團的王牌，得到了「赤犬」的美名，炯炯有神的望向他心中所屬的那塊「樂園」前進著。
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「阿刻洛」攻防一體的盾牌術就是最隱藏又致命的戰鬥技巧之一，獨有的「圓盾猛襲」能夠在瞬間強化肌肉並揮舞盾牌攻擊敵人，又能夠同時吸收敵人的攻擊化整為零，缺點就是需要一點時間讓肌肉舒緩才能再次使用。而最吸引敵人注意的武器長矛，其代表槍術「螺旋斬擊」與「殘酷真理」都能有效的利用全身肌肉，並有效緩解「圓盾猛襲」後所帶來的肌肉僵硬，除了雙持裝備的優勢外，機動力也是「阿刻洛」的強項之一，「狂躁衝鋒」的技巧可以在奔跑時凝聚力量，結合盾牌和長矛發揮不同的突進和突刺效果，以快速的節奏和瞬間爆發力，擾亂敵人的陣型與攻勢藉此發揮優勢，更有效的靈活使用切換技能，就能夠讓「阿刻洛」成為更為強勢的英雄。
與「阿刻洛」一起慶祝11週年慶！
「新瑪奇英雄傳」生日快樂！迎接11週年的到來，特別推出了11週年紀念簽到活動要和玩家共享快樂！專屬稱號、紀念紋樣箱、各種裝備製作箱之外，還可在最後一天獲得專用裝備時裝選擇箱，選擇自己喜愛的英雄及時裝！同時也能參加網頁活動，達成指定任務累積積分來抽取限量週邊外，只要積分在前一百名內，還可再獲得限定鬼鬼涼感衣與鬼鬼後背包週邊產品喔！
除了線上活動之外，這次11週年慶也與知名女僕餐廳「Kirabase」聯名合作，推出台北及高雄的期間限定主題店，有興趣的玩家在9月30日前都歡迎前望參加體驗，同時也還有粉絲團舉辦的各種主題活動等你參加！當然新英雄的成長計劃也不會缺席，只要能夠在活動期間內完成各個階段的指定等級，就能夠獲得像是儲物箱擴展券、限定ＡＰ膠囊、女神的拯救等實用道具外，阿刻洛限定的裝備箱、稱號，以及菜鳥傭兵時裝選擇箱等帥氣的外型裝備也會隨著你的等級階段陸續解鎖，一起來體驗「阿刻洛」銳不可擋的強勢吧！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息！
《新瑪奇英雄傳》官方網站：https://tw.nexon.com/mh/zh/230822achel/
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