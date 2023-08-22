《航海王》真人版魯夫超難選角！幸運兒伊納基戈多伊：好興奮
《航海王》真人版影集將於8月31日Netflix上線，今（22）日釋出《航海王》真人版5位主演影片，飾演魯夫的伊納基．戈多伊（Iñaki Godoy）分享：「大家一定會對於《航海王》真人版上線感到非常興奮，可以看到所有喜歡的角色從動畫變成真人與大家見面。對於不熟悉《航海王》的觀眾來說，這是一個非常好的機會可以體驗《航海王》的世界。」
記者羅凌筠/綜合報導
製作人Steven Maeda也表示：「尋找最適合扮演魯夫的演員，是一個非常大的工程，畢竟魯夫是整個故事的核心。我們非常地幸運找到了伊納基．戈多伊。原著尾田榮一郎創造了一個完整且獨特的世界，我認為《航海王》真人版上線後，相信全球觀眾會看到許多從未見過的驚喜。」
不僅如此，《航海王》官方Podcast「The MANA Podcast」由編劇及監製Matt Owens主持，邀請他在娛樂產業的好友一同暢聊他們最喜歡的動畫以及故事橋段。各位《航海王》的粉絲們更可以透過加入草帽海賊團的網站成為海賊團的夥伴，即時獲得《航海王》最新消息及特別驚喜。
海賊歷險故事《航海王》將由真人演出，演員陣容堅強，邀請到伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）出演蒙其D魯夫 、新田真劍佑飾羅羅亞索隆、艾蜜莉拉德（Emily Rudd）飾娜美、雅各羅美洛吉勃遜（Jacob Romero Gibson）飾騙人布、塔茲史卡勒（Taz Skylar）飾香吉士。本劇改編自超人氣同名漫畫系列，原著作者尾田榮一郎也將擔綱監製。