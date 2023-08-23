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內行人才知！杏仁茶絕配組合樓下超商一次買齊

▲提到超商不敗飲品，不少人都會聯想到老字號的統一杏仁茶。（圖／NOWnews攝）
▲提到超商不敗飲品，不少人都會聯想到老字號的統一杏仁茶。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

夏天各家飲品爭鳴，紛紛推出新口味要來搶市，不過新品繁多有時也會經歷快速汰換，只有內行的饕客才知道，唯有特定的不敗神飲，才能佔據超商的飲品熱銷排行榜，而說到不敗飲品，老字號的統一杏仁茶，就一直坐擁一票鐵粉，成為不少人日常早餐或是下午茶的「固定班底」。

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▲統一杏仁茶香氣醇厚，保留台灣味，讓人有種越喝越熟悉的好滋味。（圖／NOWnews攝）
▲統一杏仁茶香氣醇厚，保留台灣味，讓人有種越喝越熟悉的好滋味。（圖／NOWnews攝）
而提到杏仁茶，讓人直接聯想到的，絕對是最經典的古早味油條搭配。油炸到金黃酥脆，讓人想一口咬下的古早味油條，配上有著淡雅香氣，但口感很濃醇的統一杏仁茶，不只整個早餐的飽足感有了，健康與美味同時兼具，替一天的忙碌拉開序幕。

▲早餐來一份古早味油條搭配杏仁茶堪稱絕配，替一天注滿活力。（圖／NOWnews攝）
▲早餐來一份古早味油條搭配杏仁茶堪稱絕配，替一天注滿活力。（圖／NOWnews攝）
如果現炸的油條不好買到也沒關係，既然是超商不敗飲品，當然也具備百搭風格，超商貨架上琳琅滿目的餐點選擇，其實也隱藏不少杏仁茶的「好搭檔」，有杏仁茶鐵粉網友就分享統一杏仁茶與各式中式餐點的絕妙搭配，像是早晨來杯冰涼杏仁茶搭配統一超商與請客樓聯名的麻油雞飯糰，就能激盪全新滋味，飯糰中的陣陣麻油香氣，又能與醇厚清香的杏仁茶，交織出全新創意搭配，大大提升飯糰的美味口感，堪稱意外絕配，且又能給早餐帶來滿滿活力！
 

▲超商飯糰與上杏仁茶也能激盪出全新滋味。（圖／NOWnews攝）
▲超商飯糰與上杏仁茶也能激盪出全新滋味。（圖／NOWnews攝）
其它像是統一超商常見的上海風味生煎包、爆炒滷雞胗等鹹食，也意外地和杏仁茶一拍即合，一口咬下多汁美味的餡餅後，再將杏仁茶緩緩入口，那股直衝鼻腔的杏仁香味，間接讓餡餅的美味大大加分。另外，杏仁茶性溫、味甘，甚至也能加熱後飲用，不僅杏仁香氣更提升，入口後的醇厚滋味，讓人忍不住一口接一口。若想要更跳脫的吃法，杏仁茶甚至還有隱藏版下午茶版本，可以搭配司康、蘇打餅一起享用，又能呈現另一種風味。
 

▲超商常見的上海風味生煎包、爆炒滷雞胗等鹹食，也意外地和杏仁茶一拍即合。（圖／NOWnews攝）
▲超商常見的上海風味生煎包、爆炒滷雞胗等鹹食，也意外地和杏仁茶一拍即合。（圖／NOWnews攝）
統一杏仁茶香氣醇厚，保留台灣味，讓人有種越喝越熟悉的好滋味，而且百搭多變，越經典越能結合中西式美食，激盪出新的飲食巧思，也同時替消費者健康把關，夏日走進超商不知道怎麼選擇飲品嗎？不妨用老字號統一杏仁茶來場味蕾體驗。

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