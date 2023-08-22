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阿翔一家飛泰國旅遊！老婆Grace險出事：都準備要跳進水裡救她

▲阿翔（下）帶老婆與三個小孩前往泰國五天四夜旅遊。（圖／時代創藝提供）
▲阿翔（下）帶老婆與三個小孩前往泰國五天四夜旅遊。（圖／時代創藝提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

阿翔今年暑假帶著老婆與三個小孩前往泰國五天四夜旅遊，這也是疫情解封後阿翔一家人首次一起出國。阿翔一家人在大象園區時，阿翔忙著紀錄著全家人的初體驗，小孩輪流在幫大象洗澡，Grace趴在大象的身上，阿翔只見大象緩緩走進河水的深水區，突然大象濳進水裡，Grace驚聲大叫就看不見人了，阿翔驚魂未定的說「我都已經準備要跳進水裡去救她了!」下一秒就看到大象起身，看到嚇壞的Grace安然無恙，這才鬆了一大口氣。

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▲阿翔一家人暑假遊泰國水上市場。（圖／時代創藝提供）
▲阿翔一家人暑假遊泰國水上市場。（圖／時代創藝提供）
阿翔出國前特別交代小孩不可以自己亂跑、要牽緊爸媽的手，並且在三個小孩的後背包都放零用錢300元，防走失時可以使用。阿翔說「很多人說帶小孩出國很浪費，他們長大不一定記得，但其實我們覺得出國是不同的體驗，他們會很開心很期待，這些歡樂會留在小寶貝們的潛意識裡面，而且我會幫他們拍影片一定不會忘記。」全家人一起去泰國旅遊的影片將會在浩角翔起笑一個YT頻道《今天翔什麼》上片。

這次的泰國旅遊去了曼谷市區和北碧府，阿翔特別指定這趟旅行一定要帶家人去水上市場，去過曼谷多次的阿翔覺得水上市場是最傳統最具有文化特色的景點，阿翔說「大女兒泡芙學校剛好有教到泰國水上市場，一定要帶小孩去直接體驗啊！課本的圖片都不如自己去一趟」，要讓小孩們真實感同深受體驗各國家與城市的美。水上市場有趣的是，兩邊的商家都會用鉤子鉤你的船，船一直被拉過來拉過去，當你看到喜歡的物品，店家的雷達超靈敏，馬上跟你議價，而且不等你開口，店家都會自動降價，這些都是台灣體驗不到的特有文化。北碧府是阿翔第一次去，因為從曼谷要拉車3至4小時才能到北碧府，當天來回會很累，所以直接訂了在北碧府知名景點「桂河大橋」附近的飯店，減緩旅遊的疲憊感，北碧府的兩大景點大象保護區（Elephants' Home and Nature）與北碧府野生動物園可以近距離接觸到長頸鹿和大象，也是這次全家人出發前最期待的景點。

▲阿翔特別指定這趟旅行一定要帶家人去水上市場，他覺得水上市場是最傳統最具有文化特色的景點。（圖／時代創藝提供）
▲阿翔特別指定這趟旅行一定要帶家人去水上市場，他覺得水上市場是最傳統最具有文化特色的景點。（圖／時代創藝提供）
北碧府野生動物園是近幾年網美最愛打卡的地方之一，搭乘滿載紅蘿蔔的的遊園車會停下來，讓長頸鹿直接伸進車子裡吃著紅蘿蔔，三個小孩爭先恐後的拿著紅蘿蔔吸引長頸鹿，阿翔說：「看到他們開心滿足又興奮的臉，那個笑容可以忘卻所有旅途的疲累。兒子布朗尼看到斑馬的牙齒有點爆，還開玩笑說『斑馬先生也該去矯正牙齒囉！』」，最後，阿翔也表示：「我拍了很多的影片也會自己剪接與後製，都會在《今天翔什麼》YT與大家分享。」

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