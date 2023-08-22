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影響選舉樣態多　陳建仁交付4任務盼2024「公正乾淨平順」

▲陳建仁出席檢警調廉移選舉查察座談，交付相關單位四項任務，期盼為國人帶來一場公正、乾淨、平順選舉。（圖／行政院提供）
▲陳建仁出席檢警調廉移選舉查察座談，交付相關單位四項任務，期盼為國人帶來一場公正、乾淨、平順選舉。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

行政院長陳建仁今（22）日出席「總統副總統及第11屆立法委員選舉檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」，致詞時提及，隨著國內外情勢發展與科技進步，影響選舉的因素與態樣已更為複雜，籲請各機關務必做好「阻絕境外勢力、資金介入選舉」、「杜絕假訊息干擾、影響選舉公平」、「嚴查賄選、斷絕賭盤」和「防止暴力、嚴密維安」等四項工作，為國人帶來一場公正、乾淨、平順的選舉。

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陳建仁表示，最高檢察署針對明年初即將舉行的總統副總統及立法委員二合一選舉，召集檢、警、調、廉、移民等相關機關首長齊聚一堂，希望透過此次座談，借重大家豐富的經驗，再次強化相互聯繫、溝通，以凝聚共識，並檢討歷次選舉查察與治安維護等相關問題，以求更臻完善。

陳建仁說，英國《經濟學人》於今年2月發布「2022民主指數」報告顯示，台灣不僅在全球受評國家與地區中名列前茅，更居亞洲之冠，證明國內民主制度不只可以選賢與能，也經得起各方檢驗，他要感謝大家貢獻心力，維護選舉公平、公正及有效性，包括去年九合一地方選舉，以及今年南投第二選區立法委員補選，都能克盡職責，讓選舉圓滿完成。

陳建仁表示，明年大選將為台灣選出未來的領導者，選舉結果不僅對國家前景與民主發展影響深遠，更能向全世界展現台灣優良的選舉典範，因此除了表達行政院對選舉查察工作的重視及支持外，更要期勉各位首長率領所屬全力以赴，落實各項查察妨害選舉公正的政策指示。

陳建仁說，隨國內外情勢發展與科技進步，影響選舉的因素與態樣已更為複雜，因此各機關務必做好「阻絕境外勢力、資金介入選舉」、「杜絕假訊息干擾、影響選舉公平」、「嚴查賄選、斷絕賭盤」和「防止暴力、嚴密維安」等四項工作。

首先在「阻絕境外勢力、資金介入選舉」方面，近年來境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，企圖影響特定政黨、候選人的選情，嚴重妨害選舉公正性，請各機關統合相關選舉查察資源，阻絕境外資金進入國內，並嚴辦境外勢力和滲透來源介入選舉。

「杜絕假訊息干擾、影響選舉公平」部分，陳建仁指出，依據瑞典哥德堡大學今年4月發布報告顯示，台灣是全世界遭受境外假訊息侵擾最嚴重的國家，且已連續10年冠軍，所面臨的處境不僅相當嚴峻，也持續惡化中。

陳建仁說，過去總統大選中，美國在國會的年度報告即曾多次向台灣示警，中國已透過散播假訊息企圖干預大選。有鑑於此，請各查察機關除持續強化偵查能量、加強查處外，在面對此類新型態攻擊時，也務必在第一時間嚴查嚴辦，並請相關單位即時澄清，以維護選舉公正。

在「嚴查賄選、斷絕賭盤」方面，陳院長強調，查賄就是最好的反賄選宣導，請各機關首長率領所屬，確實展開各項查賄工作，讓國人看見政府的決心；另因應數位科技發展，也要嚴防以虛擬資產、行動支付等新興數位支付工具進行賄選；對於選舉賭盤賴以生存的「賭博管道、不法金流、幫派組織」等三大因素，都要積極加以剷除，斷絕選舉賭盤的寄生管道。

陳建仁指出，「防止暴力、嚴密維安」部分，請各查察機關務必針對競爭激烈且易發生暴力事件的區域，以及具暴力傾向的人員，嚴加防範與約束；對於任何暴力介入選舉案件均應從速、從嚴偵辦，避免效應擴大，造成社會不安，甚至影響選舉結果。

另對於候選人人身、競總、服務處、住所的安全，也請轄區警方嚴密保護。同時針對投開票當日票匭戒護及投開票處所等警衛安全，也應事先做好規劃與部署；選後對落選者及其支持群眾的動向也應密切掌握，防範聚眾滋事。

陳建仁說，選舉查察工作繁重，必須有效部署、迅速反應，請各機關首長展開各項工作，全力達成維護公平選舉的任務，為國人帶來一場公正、乾淨、平順的選舉，不負國人期待。

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