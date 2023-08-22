影響選舉樣態多　陳建仁交付4任務盼2024「公正乾淨平順」

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陳建仁說，英國《經濟學人》於今年2月發布「2022民主指數」報告顯示，台灣不僅在全球受評國家與地區中名列前茅，更居亞洲之冠，證明國內民主制度不只可以選賢與能，也經得起各方檢驗，他要感謝大家貢獻心力，維護選舉公平、公正及有效性，包括去年九合一地方選舉，以及今年南投第二選區立法委員補選，都能克盡職責，讓選舉圓滿完成。
陳建仁表示，明年大選將為台灣選出未來的領導者，選舉結果不僅對國家前景與民主發展影響深遠，更能向全世界展現台灣優良的選舉典範，因此除了表達行政院對選舉查察工作的重視及支持外，更要期勉各位首長率領所屬全力以赴，落實各項查察妨害選舉公正的政策指示。
陳建仁說，隨國內外情勢發展與科技進步，影響選舉的因素與態樣已更為複雜，因此各機關務必做好「阻絕境外勢力、資金介入選舉」、「杜絕假訊息干擾、影響選舉公平」、「嚴查賄選、斷絕賭盤」和「防止暴力、嚴密維安」等四項工作。
首先在「阻絕境外勢力、資金介入選舉」方面，近年來境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，企圖影響特定政黨、候選人的選情，嚴重妨害選舉公正性，請各機關統合相關選舉查察資源，阻絕境外資金進入國內，並嚴辦境外勢力和滲透來源介入選舉。
「杜絕假訊息干擾、影響選舉公平」部分，陳建仁指出，依據瑞典哥德堡大學今年4月發布報告顯示，台灣是全世界遭受境外假訊息侵擾最嚴重的國家，且已連續10年冠軍，所面臨的處境不僅相當嚴峻，也持續惡化中。
陳建仁說，過去總統大選中，美國在國會的年度報告即曾多次向台灣示警，中國已透過散播假訊息企圖干預大選。有鑑於此，請各查察機關除持續強化偵查能量、加強查處外，在面對此類新型態攻擊時，也務必在第一時間嚴查嚴辦，並請相關單位即時澄清，以維護選舉公正。
在「嚴查賄選、斷絕賭盤」方面，陳院長強調，查賄就是最好的反賄選宣導，請各機關首長率領所屬，確實展開各項查賄工作，讓國人看見政府的決心；另因應數位科技發展，也要嚴防以虛擬資產、行動支付等新興數位支付工具進行賄選；對於選舉賭盤賴以生存的「賭博管道、不法金流、幫派組織」等三大因素，都要積極加以剷除，斷絕選舉賭盤的寄生管道。
陳建仁指出，「防止暴力、嚴密維安」部分，請各查察機關務必針對競爭激烈且易發生暴力事件的區域，以及具暴力傾向的人員，嚴加防範與約束；對於任何暴力介入選舉案件均應從速、從嚴偵辦，避免效應擴大，造成社會不安，甚至影響選舉結果。
另對於候選人人身、競總、服務處、住所的安全，也請轄區警方嚴密保護。同時針對投開票當日票匭戒護及投開票處所等警衛安全，也應事先做好規劃與部署；選後對落選者及其支持群眾的動向也應密切掌握，防範聚眾滋事。
陳建仁說，選舉查察工作繁重，必須有效部署、迅速反應，請各機關首長展開各項工作，全力達成維護公平選舉的任務，為國人帶來一場公正、乾淨、平順的選舉，不負國人期待。