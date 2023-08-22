新竹棒球場專家報告仍未公布！議員劉崇顯：提供報告原文很難嗎？
新竹市長高虹安本月15日受訪時提到，已收到棒球場改善檢測報告，並指出看起來「真的不太妙」，對此，市議員劉崇顯昨天在臉書表示，時隔一週後市府仍未提供相關內容，他發文請市府提供報告原文，沒想到對方卻將球踢給市立體育場。
記者陳苾暐／綜合報導
劉崇顯表示，上週高虹安市長遭檢方起訴，隔天受訪時卻突然提到「已收到球場改善檢測報告」、「看起來不妙」⋯等。然而，這份高市長說要經過翻譯的英文報告，在他發文請市府提供原文即可後，收到的回文竟是將球踢給了市立體育場。
劉崇顯接著指出，令他不解的是，這份號稱大聯盟指定場務公司所做的報告，高市長多次強調是新竹棒球場改善工程的主要依據，但公共工程的權責機關工務處，卻看起來像沒拿到報告而無法直接提供，究竟市府為何不直接提供報告原文給議員？且自市府收到報告已經過了一個星期，還要再花多少時間才能完成翻譯？
文末劉崇顯強調，高虹安市長別忘記自己曾公開承諾「明年2024球季要開打」，請展現你的執行力告訴大家，不惜讓球場改善工作停擺。也要等這份報告出爐的理由是什麼？
針對上述質疑，市府表示，由於球場報告涉及專業性，相關單位正與美國場務專家確認及研討後續改善方案，有進一步消息會第一時間向社會大眾說明。