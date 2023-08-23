挽肉と米8/25開始線上訂位　每人收650元訂金！不用一早排隊了　

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📍何時開始網路訂位
9月開始每周五早上9:00開放下周二至日的座位。以後將取消現場排隊，更無電話預約。也因此最早開放訂位日為8月25日上午9:00。例如8月25日可預約9月1日~9月3日之座位；9月1日可預訂9月5日~9月10日之座位
📍需預付訂金嗎
每預定一個座位，就需先支付套餐費用650元，若遇店家未營業將全額退回。
📍可預訂座位數
每筆訂單至多購買4個座位
📍取消政策
用餐前三日可免費取消，用餐兩日內取消，收取100%費用。
例如預訂日為9月10日，9月7日23:59前可免費取消，之後則將收取全額。
📍用餐辦法
用餐當天出示訂購完成之郵件，需於指定時間前到店，並於店外等候，將按照順序安排帶位，無預定客人無法入場。
「挽肉と米」2020年於東京吉祥寺創立，包含澀谷、京都都有分店，是以日本和牛做成漢堡排，先烤到表面定型後，再由顧客於烤網上烤到自己喜歡的熟度，佐配香Q白飯，以及可生食級的生雞蛋蛋黃，另有各式調味料，在日本當地每間都是排隊人氣店。台灣店在上個月開幕，同樣引起排隊人潮。
除了「挽肉と米」，國內知名餐飲集團「橘焱胡同」也創新品牌「焱の挽肉」，即日起推出現做漢堡排，除了以A5和牛製作漢堡排，還有雞、豬兩口味，甚至還有三種通嘗的綜合口味，每份均一價490元。開幕還推優惠，8月31日前凡IG限動標註「焱の挽肉」，即可享用漢堡排免費續優惠；9月30日前FB標註兩位朋友、留言並公開分享貼文，即可參加抽獎活動，有機會抽中一份免費套餐，以及一組「焱の挽肉」日本A5和牛漢堡排6種口味。