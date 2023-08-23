福島核處理水明天入海！學者：台灣海域無影響、食用海鮮無風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣科技媒體中心綜整學者意見，台灣大學海洋研究所教授蕭仁傑表示，雖然輻射物質有損人體健康，但實際的風險必須考量人體暴露在輻射物質的種類、強度與時間。相較於其他放射性核種，氚水是較無害的放射性物質，因其放射的β粒子能量較低，不會穿透人體，唯有大量吸入氚水才會傷害人體，但問題是需要攝入多少氚才會對人體或海洋生物產生危害？海洋生物與食用海鮮會攝入足量的氚水導致健康受損嗎？
蕭仁傑說，雖然這方面的研究非常地少，但是答案是否定的，曾經有研究人員將鯉魚魚苗飼養在含氚水（每公升50,000 貝克），以及無氚水汙染的水體中35至150天，結果兩組魚苗的體長並沒有顯著差異；而人類直接暴露在含氚廢水，或是食用氚廢水污染的海鮮造成傷害的前例極乎沒有文獻報導，加拿大文獻曾經指出暴露於氚環境下的核電廠附近居民，並無增加放射性物質所引起癌變的風險，英國的研究指出核武試驗後釋放氚於環境中可能使幼童增加白血病風險。
蕭仁傑指出，福島核電廠預計排放的氚廢水輻射活性遠遠低於人類核試爆產生的量，若現今海洋中的氚水含量沒有危害海洋生物，再加上福島核電廠排放出來的氚廢水，透過與海水混和快速稀釋，再受到潮汐、沿岸海流與海洋渦漩作用持續擴散傳輸之後，也不會明顯提升海洋生物與人類食用海鮮的風險。
義守大學醫學影像暨放射科學系兼任副教授陳清江也說，東亞地區（中、日、台、韓）的核設施每年排放1400兆貝克以上的氚，北太平洋西部水體中氚活度仍在0.3貝克/公升以下，屬天然背景值變動範圍，遠低於偵測低限值。日本311事故當時3至6月緊急排放的氣、液態氚活度約3400兆貝克，但是台灣並未測到，從福島核一廠未來23年擬排放含氚廢水每年22兆貝克，「我認為可以推斷對台灣不會有影響」。
陳清江表示，台灣核三廠近10年排放的液態氚活度平均為35.8兆貝克/年，是福島核一廠未來每年排放氚的1.6倍，歷年南灣地區環測結果卻難得測到氚，遑論遠在2200公里外的較少量的排放，經大量海水的稀釋後，可能貼近背景值。
陳清江指出，輻射偵測中心109年度完成擴大鄰近海域海水氚分析樣品共115件，結果顯示台灣鄰近海域與沿岸海水之氚活度皆低於最低可測活度（小於2貝克/公升），證明東亞地區，中、日、台、韓的核設施每年排放1400兆貝克以上的氚，對台灣鄰近海域根本沒有影響。