台北雷聲隆隆「根本像打仗」！捷運文湖線急停駛　北捷：已正常

變態男埋伏百貨廁所襲擊！女童嚇壞驚聲尖叫　家長氣炸報警逮人

▲陳姓男子涉嫌對女童猥褻、掀裙，遭檢方依法提起公訴。（示意圖／Pixabay）
▲陳姓男子涉嫌對女童猥褻、掀裙，遭檢方依法提起公訴。（示意圖／Pixabay）

記者林盈君／綜合報導

今年6月間，台北市天母地區某知名百貨公司，驚傳出現變態色狼。一名5歲女童與家人到百貨公司逛街，期間跟姊姊去上廁所，未料卻在門口遭陌生男子觸摸私密處，嚇得2女童驚聲尖叫，犯案男子趁亂逃逸，女童家長隨即報警處理。警方追查後發現，涉案的陳姓男子於數月前，也曾在兒童新樂園掀女童裙子。陳男落網後，被移送士林地檢署聲押獲准，全案偵結依強制猥褻等罪起訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據起訴書指出，今年6月間，陳男於天母知名百貨內、7樓女廁外徘徊，伺機對5歲女童下手觸摸，讓孩子飽受驚嚇不斷尖叫。女童家長隨即報警處理，警方獲報後隨即展開調查，調閱監視器畫面鎖定涉案的陳男，還查出陳男於數月前，在兒童新樂園女廁廁間內，伸手掀起一名女童裙子，而該女童家長也已報案。陳男落網後坦承犯行，檢方根據現場監視器畫面等，依加重強制猥褻、強制罪提起公訴，建請法院分論併罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

狂砍131刀、尼龍繩吊頸殺前妻男友！醋男判無期　上訴二審遭駁回

辣模「蘿拉」驚爆酒駕！夜店狂飲、開車違停　遭警逮下場曝光

懷疑妻偷吃同事！高雄男氣炸撂人找上門　深夜「大亂鬥」多人掛彩

與女同事發生嫌隙！科技業OL盜用帳號爽訂餐　被逮下場曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀