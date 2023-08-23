變態男埋伏百貨廁所襲擊！女童嚇壞驚聲尖叫 家長氣炸報警逮人
今年6月間，台北市天母地區某知名百貨公司，驚傳出現變態色狼。一名5歲女童與家人到百貨公司逛街，期間跟姊姊去上廁所，未料卻在門口遭陌生男子觸摸私密處，嚇得2女童驚聲尖叫，犯案男子趁亂逃逸，女童家長隨即報警處理。警方追查後發現，涉案的陳姓男子於數月前，也曾在兒童新樂園掀女童裙子。陳男落網後，被移送士林地檢署聲押獲准，全案偵結依強制猥褻等罪起訴。
記者林盈君／綜合報導
據起訴書指出，今年6月間，陳男於天母知名百貨內、7樓女廁外徘徊，伺機對5歲女童下手觸摸，讓孩子飽受驚嚇不斷尖叫。女童家長隨即報警處理，警方獲報後隨即展開調查，調閱監視器畫面鎖定涉案的陳男，還查出陳男於數月前，在兒童新樂園女廁廁間內，伸手掀起一名女童裙子，而該女童家長也已報案。陳男落網後坦承犯行，檢方根據現場監視器畫面等，依加重強制猥褻、強制罪提起公訴，建請法院分論併罰。
※【NOWnews 今日新聞
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