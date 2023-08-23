PLG／烏克蘭中鋒確定回歸！塞瑟夫續披富邦勇士戰袍挑戰四連霸
臺北富邦勇士連續三年稱霸 PLG，陣中功不可沒的主力中鋒 Ihor Zaytsev 塞瑟夫總是沉默主宰、帶給團隊龐大的貢獻，球團今日(23 ）日宣布與塞瑟夫正式完成續約!塞瑟夫將邁入效力勇士的第四個賽季，與辛特力共同成為隊史效力最久的洋將，2023-2024 賽季將一同挑戰 PLG 四連霸及 EASL 東亞超級籃球聯賽！
運動中心/綜合報導
上賽季季初飽受腿部傷勢影響，塞瑟夫直到季中才康復歸隊出戰，他的回歸立即幫助團隊在下半球季打出連勝氣勢。塞瑟夫出賽的 21 場中，勇士打出 15 勝 6 敗的佳績，而塞瑟夫平均 16.1 分 9.5 籃板 2.5 助攻 1 阻攻，投籃命中率 5 成 1，三分球命中率高達 4 成 3。勇士進入季後賽及冠軍賽，塞瑟夫 9 場全勤，其中在總冠軍賽的 6 場激戰中毫無保留，繳出 19 分 7.5 籃板 2.3 助攻 1 抄截 1 阻攻，展現出無比的價值和貢獻。塞瑟夫無私的球風及能裏能外的優質長人身手，是勇士成功三連霸的勝利方程式!
確定回歸勇士，塞瑟夫表示:「我決心繼續為我最愛的籃球打拼!我在勇士找到舒適的歸屬，我們在這裡拿到了冠軍，奪冠的滋味令我非常感動。要找到這樣的團隊和城市，並且感到快樂，是非常不容易的。我跟團隊一樣擁有遠大的目標，不只是在 PLG 稱霸，我們也想在 EASL 東超賽事打出佳績，很開心新賽季能跟隊友們團聚。這將會是我在勇士的第四個賽季， 也是我在台灣的第六年，勇士球迷們，我們很快就會再相見!」
邁入在台灣第六年，塞瑟夫是效力台籃最久的洋將之一。臺北富邦勇士洋將陸續歸隊，團隊戰力陸續補強中，新賽季將全力拚戰 PLG 和 EASL 東超，在國內外的職籃舞台爭取榮耀!