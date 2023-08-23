陳盈潔入獄服刑！好友向娃感慨「好久沒聯絡」看報紙才知道她中風
資深藝人向娃今（23）日出席「愛發光關懷演唱會」，由於好友陳盈潔因為借錢吃上教唆偽造有價證券罪，被法院判處3年2個月定讞，今日早上到案服刑，為此，向娃則感慨地說，兩人已經好久沒有聯絡，自己也沒有對方的聯絡方式，還是看報紙才知道陳盈潔已經中風，目前僅希望對方能好好保重身體，期待她復出歌壇。向娃更形容，自江惠封麥後，陳盈潔還是大家心中最好的台語歌后。
記者詹鎰睿/台北報導
向娃今日受訪一聽到陳盈潔入獄一事，震驚直呼：「這個事我也不知道，我只有聽說，但是我沒有確定到底是發生什麼事。」被問到過去有沒有借錢給陳盈潔？向娃則透露，「她不是跟我借錢，她以前我們有來分會，她是會頭。」更說過去秀場時期，陳盈潔都還有給她錢，對於還錢一事都記得很清楚，至於陳盈潔的財務狀況，向娃也不清楚。
向娃接著感慨說道，畢竟是很多年的好朋友了，陳盈潔唱紅的歌真的是太多了，「站在好朋友立場 ，我也不知道她在這個中間到底是發生了什麼事情。」僅從報紙上得知陳盈潔中風的消息，無奈的是，兩人後來都沒有聯絡的管道。向娃只希望好友好好把身體養好，期待對方能重新復出歌壇。
「因為江蕙已經封麥了嘛，那陳盈潔應該還是大家心中最好的台語歌后。」向娃更形容，「她的轉音，沒有幾個藝人可以跟得上，真的，所以希望她真的好好把身體調養好。」