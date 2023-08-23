NBA／哈登大罵莫瑞騙子！費城76人老闆Harris仍盼他留在友愛之城
NBA費城76人隊球星James Harden 今(23)日因為先前大罵76人總經理 Daryl Morey 是騙子的行為遭聯盟罰款10萬美元 (約320萬新台幣) ， Harden與球隊的關係持續惡化，但老闆 Josh Harris 昨(22)日公開表示，希望當家球星James Harden仍可以留在費城（友愛之城），且會尊重Harden的決定。
實習記者張維亨/綜合報導
對於Harden選擇執行他3560萬美元 (約11億新台幣) 的合約 ，老闆Josh Harris說:「我尊重 James 也願意滿足他的要求，但我也必須考慮球隊能得到什麼回報，我很想說服他留下來但我知道他目前不想這麼做。 」
Josh Harris 也說：「我會繼續努力找到一種每個人都能接受並對每個人有益的方式來解決這個問題，不論解決方法是什麼。」
根據美媒報導，James Harden會罵Daryl Morey是因為Morey告訴他在他23-24賽季執行他的3560萬美元 (約11億新台幣) 合約後，76人將會迅速將他交易出去，但交易無果，76人球團最後結束有關Harden的交易談判，沒有球隊願意簽下Harden，因為76人隊開出的價碼太高。