憂菸害前進校園！家長們喊話政府：盼新興菸品審查公正透明

隨著開學季在即，全國家長會聯盟理事長黃正銘也表示，很擔心審查快速通過後，青少年族群容易成為菸品的接觸對象，導致快速增加青少年加熱菸吸食人口，希望政府能不要趕鴨子上架，導致菸害擴大。另外黃正銘也強調，審查與開放菸商販售加熱菸的同時，政府也要能夠持續監督，針對青少年吸食加熱菸人數，國健署不該蓋牌，隨著審查開放，應該更積極調查，並且公開相關統計數據。
而一直以來致力於菸害防制的董氏基金會，菸害防治組主任林清麗也提到，修法通過時，各地方政府確實有回報稽查取締的狀況，校內師長也反應確實有讓菸品在校園中快速蔓延的情況獲得控制，但隨著經歷兩個月的漫長暑假，接下來開學後，政府應該持續關注稽查取締。
另外，台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌也呼籲政府，現在已經有相當比例的學生非法在使用加熱菸了，未來針對一些雜貨店、檳榔攤，以及其他菸品販售場所，政府機關應該更嚴格執行身分認證把關，不要讓20歲以下的青少年違法接觸加熱菸菸品，而學校也應該落實宣導，包含邀請過來人現身說法，以及接觸菸品，該如何拒絕的情境模擬演練等，來做好青少年的菸害防護網。
爭議許久的新興菸品開放上路可謂是「箭在弦上」，但各界都在等待政府如何審慎審查且公正透明，日前有立委建議，相關加熱菸審查委員會，應該針對審核細節，事後做出專案報告，對此，董氏基金會菸害防治組主任林清麗也表示贊同，並且呼籲政府應該盡快建立本土性的相關研究。而無數的家長與相關聯盟、協會，都在期盼政府公正的大手，來確保青少年的健康和未來不受菸害影響。
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