823對中華民國台灣是重大日子！賴清德：維持台海和平是兩岸責任

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「我非常清楚國軍守護國家、守護民主的辛苦與犧牲，也很感念金門人的付出！」賴清德說，要向當年在823砲戰中，犧牲奉獻的台灣軍民同胞，及65年來，勞苦功高的國軍致敬，謝謝他們始終站在第一線，守衛國家的安全與和平。
賴清德提到，維持台海的和平穩定，是兩岸共同的責任，中國必須正視中華民國台灣的民主成就，尊重台澎金馬人民，民主自由的生活方式，他要重申「承諾不變、善意不變」，且願意在基於互利、尊嚴、對等，沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。
賴清德說，民主和平是台灣生活的根基，重要的像空氣一樣，但也是如此的理所當然，一旦失去了，才知道會無比難受，今天紀念823戰役，就是為了記取戰爭殘酷的歷史經驗，全力追求永久和平，台灣會堅守維持台海及區域和平穩定的重要任務。
此外，針對行政院提出「行人交通安全政策綱領」，並通過《道路交通安基本法》草案送立院審議一事，賴清德也說，要以「2040年行人零死亡」為目標，這是代表台灣文明進步的象徵，台灣有「0到6歲國家一起養」、「長照2.0」、「減免私立大專學雜費3.5萬」，未來還要推動「0到22歲國家來照顧」，除了這些社會安全網的部分，再加上健保制度，讓台灣整個社會安全網更完整。
賴清額強調，現在要往保護行人安全的方向進行，目標雖然困難，但這是文明進步的一環，如果大家眾志成城，包括應用科技輔助，從教育面、執法面，提出新的制度，大家共同來合作，逐步在2040年達到目標，「我們不只有民主、自由、經濟的成就，過去我們在社會安全制度的成就，幫助弱勢家庭、身心障礙者，可以在台灣這塊土地上立足生活，現在我們要接著在交通安全面向上進一步努力」。