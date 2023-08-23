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九澤CP七夕推新歌〈愛在你身邊〉　同名演唱會門票9月底開賣

▲九澤CP七夕釋出新曲〈愛在你身邊〉，MV呈現科幻感，同名演唱會售票時間也公布。（圖／滾石唱片提供）
▲九澤CP七夕釋出新曲〈愛在你身邊〉，MV呈現科幻感，同名演唱會售票時間也公布。（圖／滾石唱片提供）

記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導

由陳零九、邱鋒澤所組成的「九澤CP」，在昨（22）日七夕情人節推出新歌〈愛在你身邊〉，並在今天公開11月25日《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會》的主視覺和售票資訊，給歌迷們滿滿的驚喜。

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▲《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會》主視覺。（圖／滾石唱片提供）
▲《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會》主視覺。（圖／滾石唱片提供）
〈愛在你身邊〉是洗腦神曲〈天黑請閉眼〉的續集作品，為了延續〈天黑請閉眼〉的感動，〈愛在你身邊〉的MV更塞滿了各式各樣的彩蛋，當作送給歌迷的七夕禮物，在MV中九澤CP各自彈奏吉他與鋼琴的配置，更是復刻〈天黑請閉眼〉的經典場面，劇組這次也特地尋找廢棄工廠來拍攝，九澤CP開玩笑說：「〈天黑請閉眼〉MV也是在廢墟中拍攝，最近廢墟越來越大，期待未來再朝更大的廢墟邁進！」每個精心安排的細節都讓粉絲興奮不已。

▲九澤CP〈愛在你身邊〉復刻經典作品〈天黑請閉眼〉，左為邱鋒澤，右為陳零九。（圖／滾石唱片提供）
▲九澤CP〈愛在你身邊〉復刻經典作品〈天黑請閉眼〉，左為邱鋒澤，右為陳零九。（圖／滾石唱片提供）
▲九澤CP〈愛在你身邊〉MV滿滿彩蛋，等歌迷找尋。（圖／滾石唱片提供）
▲九澤CP〈愛在你身邊〉MV滿滿彩蛋，等歌迷找尋。（圖／滾石唱片提供）
九澤CP在今年迎來成軍4週年，準備於11月25日首次攻蛋，並預計在今年推出第二張正規專輯，九澤CP也熱情邀約歌迷們來演唱會共襄盛舉，並向粉絲們喊話：「時間過非常快，謝謝電燈泡們一直和我們共同前進。」承諾未來會用更多新作品回饋歌迷。《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會》門票9月22日起在拓元售票系統全面開賣。


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