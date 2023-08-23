劉德華入行40年首次做！深夜見證「小朋友」誕生 比演唱會壓力大
劉德華（華仔）首度跨界藝術圈，舉行個人入行40年首個大型藝術展 「1/X劉德華的藝術空間」，將於8月25日至9月9日香港西九文化區自由空間FREESPACE隆重舉行。日前，華仔親自到場監督場地設置，還在深夜參與藝術品拆箱，見證「小朋友」誕生。
記者吳雨婕/綜合報導
華仔親自到場指揮監督整個場地設置工作，過程跟團隊有說有笑，華仔表示心情輕鬆多於緊張，「我較為平常心，因為整個藝術展都是在一個較生活和自在的氛圍下進行，相對來說，可能還比舉行演唱會沒有這麼大壓力。」
華仔更在深夜時分參與藝術品拆箱過程，見證「小朋友」誕生，並率先披露當中某些作品，直言非常期待，「當然期待是因為有很多作品都是隨機性的創作，我畫的國畫、月亮藝術裝置，我都大概都可以想像到，但其他作品如禪繞、電單車結晶裝置等，很多都是我想像以外，都非常期待開箱見證成品。」
這次參與的5位當代藝術家，華仔非常欣賞亦主動逐一介紹，雕塑家黃玉龍會以Hip Hop及街舞為主題創作雕塑，華仔就視對方的作品，為這次藝術展的中心。而唯一一位參與的女性藝術家許倬爾，就表示會以華仔的經典作為主題，創作一系列象徵愛情的結晶藝術，「作品正好跟《天若有情》裡面貫穿的一個主題非常貼合，裡面的愛情也是非常轟轟烈烈和淒美，但又是很脆弱和傷感。」