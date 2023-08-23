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庫克群島總理：福島核處理水排放　太平洋島國存歧見

▲庫克群島總理、「太平洋島國論壇」輪值主席布朗表示，日本將來自福島核電廠核處理水排放入海的決定獲科學支持，但太平洋地區可能不會對這個「複雜」議題達成共識。（圖／美聯社／達志影像）
▲庫克群島總理、「太平洋島國論壇」輪值主席布朗表示，日本將來自福島核電廠核處理水排放入海的決定獲科學支持，但太平洋地區可能不會對這個「複雜」議題達成共識。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社雪梨23日綜合外電報導）庫克群島總理、「太平洋島國論壇」輪值主席布朗表示，日本將來自福島核電廠核處理水排放入海的決定獲科學支持，但太平洋地區可能不會對這個「複雜」議題達成共識。

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路透社報導，日本政府昨天表示，將於24日開始將超過100萬公噸核處理水排入海中。這些核處理水來自被毀的福島第一核電廠，排放計畫受到中國的嚴厲批評。

日本表示，核處理水排放是安全的。聯合國核監督機構國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）今年7月為排放計畫背書，表示這項排放符合國際標準，對人類和環境的影響「微不足道」。

國際原子能總署於7月前往庫克群島（Cook Islands），向「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）提交相關調查結果。

「太平洋島國論壇」是由18個區域國家組成的集團，其專屬經濟區橫跨太平洋，面積達到4000萬平方公里，全球有一半的鮪魚漁獲來自這個地區。

布朗（Mark Brown）今天在聲明中表示：「我相信排放符合國際安全標準。」他並說，國際原子能總署將在排放過程中繼續監控核處理水。

但布朗也提到，並非所有太平洋地區領導人都持相同立場，「太平洋島國論壇」可能不會達成一致的立場。

布朗表示，在曾受到外部勢力進行核武器試驗所影響的太平洋地區，這是一項「複雜的議題」。美國在1940年代和1950年代間，法國在1966年至1996年間，於太平洋島國進行了核試驗。

太平洋無核區在1985年根據太平洋非核區條約（Pacific Nuclear Free Zone Treaty）建立，防止放射性物質的傾倒。

斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）21日在談話中表示，基於國際原子能總署的報告，他支持排放，並認為將持續30年受管控的核處理水排放，與在太平洋地區進行的核武器實驗連結起來，是在「散佈恐懼」。

美拉尼西亞先鋒集團（Melanesian Spearhead Group）將於明天舉行會議，討論福島核處理水排放問題。這個集團的成員包含巴布亞紐幾內亞、斐濟、萬那杜、索羅門群島和新喀里多尼亞島執政黨「卡納克社會主義民族解放陣線」（FLNKS）。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1120823

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