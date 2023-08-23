康康七夕單獨過！曝「與太太分隔兩地」　鬆口吐真相

第二屆「善愛嘉年華」愛意樹公益演唱會邀請到陳建寧、阿沁、康康、林曉培、郭書瑤、Spark、王敏淳、莫凡新、陳華、郭家瑋、ALL IN 5、莊錠欣Elkie、Formosa Sexy、蔡永淳、于耀杰等人輪番上陣獻藝。康康則是分享七夕與太太分隔兩地，只能自己過情人節。 我是廣告 請繼續往下閱讀 首次參加「善愛嘉年華」的歌壇天王康康，把出道至今的精選好歌包括〈快樂鳥日子〉、〈圓夢〉、〈百味人生〉一次唱盡，配合這次促進親子互動主題，康康更特別為小朋友準備了先前與兒子合唱的兒歌〈咕嘰咕嘰〉。提及剛過的七夕情人節，康康自曝今年與太太還有孩子分隔兩地過節，「因為太太帶孩子去杭州過暑假，我一個人留在台灣，所以今年情人節自己過！不過把自己想像成自己是牛郎，太太是織女，這樣想覺得滿浪漫的！」▲▼郭書瑤（上圖）、ALL IN 5（下圖）將參與第二屆「善愛嘉年華」。（圖／杰思國際娛樂提供） 提到老婆與小孩就笑容滿面的康康被問到最近生活上最有「愛」的一件事，他透露四歲的女兒最近在家閒聊時突然問自己老婆幾歲結婚，結果竟然意外引爆女兒「哭點」大哭，康康表示：「我女兒問我太太幾歲結婚，我太太回說26歲，我女兒就說那我也26歲結婚，我在旁邊算說我女兒26歲那時候我已經80歲，我就對女兒說了一句，『爸爸盡量活到八十歲』，然後我女兒看著我就哭了！」偶像團體ALL IN 5則為了「善愛嘉年華」獻出道首次公益演出，提及七夕情人節當天怎麼過，5位大男孩因為都沒情人，索性揪吃飯一起開單身狗趴，時逢農曆七月，幾個大男孩湊在一起開始講靈異故事，其中傑銘跟柏安都不約而同說出住宿舍曾發生無法解釋的「靈動現象」，傑銘說：「去年住宿舍的時候曾一起相約在客廳看鬼片，結果承恩的房間門沒有關起來，我們看鬼片看到一半突然門被大力關上，進去看窗戶是關起來的，所以是風吹或是有人關上，我還看到門把被往下壓，好像有人握住，超可怕的！」F.I.R.陳建寧靠AI產歌詞！思考生命意義 號召康康、郭書瑤傳達愛康康演唱會突點名現場1男星！嗆「你欠我錢還敢來」：200萬剩5萬蕭煌奇站台力挺！康康怕他「面壁」有法寶 一搭一唱笑翻歌迷康康「愛亂撒小費」出手超大方！王夢麟幫收拾殘局卻被傳A錢