特企／《Sky光．遇》線上虛擬演唱會正式點燃　萬名玩家挑戰金氏

在演唱會上的所有的表演都是可互動、沉浸式的體驗，玩家身臨其境，化做歌曲中的一部分去感受，而在歌曲的間隔中將會有許多不同的線上小任務，Aurora也會與玩家進行線上互動。演唱會將進行的歌曲，包括《EXHALE INHALE》、《RUNAWAY》、《ALL IS SOFT INSIDE》、《WARRIOR》、《THE SEED》、《THROUGH THE EYES OF A CHILD》、《QUEENDOM》在內的多首Aurora經典好歌，每一首歌曲玩家都會以不同的形式、樣貌來參與，搭配優美的歌聲，每個玩家都是這場演出的一份子。其中又以《RUNAWAY》、《THE SEED》以及《THROUGH THE EYES OF A CHILD》最具獨特性亦發人省思。
《Sky光．遇》與挪威女歌手Aurora（翻譯：歐若拉）聯動演唱會「安可音樂會」時段，共分兩階段。第一階段將自8月23日21：00（台灣時間）首場演出開始，每隔8小時舉行一場演唱會，直到8月26日13：00為止；而第二階段則是自8月26日17：00起～9月4日13：00止，將是每隔4小時進行一場。
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8月25日21:00預計將超過一萬名玩家將同時參與Aurora線上演唱會演出，正式挑戰金氏世界紀錄。而在演出結束後，將在畫面上秀出本場演唱會全體參與人數，讓所有參與的玩家同享這份喜悅。同時自8月26日起，Aurora還會不定時的在線上進行直播與玩家一起同樂玩《Sky光．遇》！
《RUNAWAY》所講述的是一個有關於逃離的故事，全部玩家將會一起化作游魚逃離深海，化作蝴蝶、化作飛鳥，或許逃離的不是環境的束縛，而是內心的枷鎖。
《THE SEED》所寓意的一個金錢和大自然之間的故事，人類可以獲得所有的金錢，但被破壞的大自然是永遠無法再恢復原貌。玩家們將化作了飛鳥，一起去經歷了那被污染的世界，藉此來喚醒環保的意識。
《THROUGH THE EYES OF A CHILD》這首歌會緊接著《THE SEED》結束之後直接開始，玩家會化作一隻蝴蝶，在黑暗的環境裡前行，但身邊會開始出現越來越多其他玩家化作的蝴蝶，直到最後，Aurora將會以巨大的形象出現，並將玩家帶到天上，而此時玩家也會由蝴蝶轉變成光之子重生時的樣子，這將會是整場演唱會最觸動人心的時刻。
《Sky光．遇》是一款多平台社交冒險遊戲，是由曾經開發過《Journey風之旅人》並榮獲多項獎項的知名遊戲製作人陳星漢，所帶領的工作室Thatgamecompany繼《風之旅人》後，時隔5年的新作品。相較於市場上主流遊戲的暴力、競技、抽卡、PK…等功能，主打溫馨社交，提供開放世界空間的《Sky光．遇》所訴求的是在開放世界中，玩家可以任意探索、飛翔，體驗自由自在的暢快感受，讓使用者可以暫時遠離塵世喧擾，擁有內心片刻寧靜。
這次創下金氏世界紀錄的線上虛擬演唱會，除了充份展現Thatgamecompany專有遊戲引擎之外，更是突顯官方致力於促進世界各地玩家之間真實情感連結的承諾，超越國與國之間的界限，透過遊戲內的自我表達與玩家創意，共同慶祝這創造歷史性的一刻。
《Sky光．遇》已於Apple App Store、Google Play Store、PlayStation 4&5、Nintendo Switch各平台發行，而Steam版本目前已在Steam商店可供加入願望清單，預計2023年內發佈。
《Sky光．遇》粉專