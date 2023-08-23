特企／青藝盟呼應人權！透過戲劇教育建立中介學生健全發展基礎

磊山保經董事長李佳蓉也特別呼籲：「牽風箏的人」就是一個隱形的翅膀，需要企業持續支持並共襄盛舉，透過認養學校的方式，落實企業永續ESG的精神。並鼓勵所有牽風箏的老師們，珍惜這個難能可貴也有非常有價值的寶貴經驗。」
發表會場特別邀請今年畢業於嘉義民和國中榮獲縣長獎的同學分享戲劇教育對他在國中三年的影響。戲劇教育對他來說就是一個放飛自我的機會，讓他找到自己最擅長的一面。他也是今年嘉義民和國中應屆畢業生中唯一一位能進入普通高中的學生，這對於中介學校的孩子來說是非常不容易的一件事。在未來的求學生涯裡，他將會加入風箏計畫，將自身經歷一起分享給更多與他曾經有相同境遇的學生。
發表會現場貴賓雲集，其中包含了多年支持「牽風箏的人」的企業及教育界長官：磊山保險經紀人股份有限公司、家樂福文教基金會、林芳瑾社會慈善福利事業基金會、陳永泰公益信託，因為這些企業的贊助才能讓「牽風箏的人」計畫持續飛翔。讓更多投身於教育界的老師們，可以把他們對於教育這件事，透過不一樣的方式傳授給需要被關注的學生。
青少年表演藝術聯盟於2022年啟動的「牽風箏的人」計畫，由吳靜吉博士擔任總顧問，王婉容、林玫君、容淑華、耿一偉、楊振甫、葉丙成等組成顧問團隊，串連各專業領域專家及教師，用半年的時間培訓40位願意進入特殊境遇青少年教育機構之老師。媒合到教育部國教署轄下的中介教育機構教學戲劇社團課程，用戲劇教育陪伴特殊境遇青少年。
自今年3月起，分別於新北市明德高中國中部慈輝班、苗栗縣建國國中慈輝分校、嘉義縣民和國中慈輝分校、花蓮縣秀林國中慈輝班等4所學校開始進行戲劇社團課程，由「牽風箏的人」計畫培訓出的戲劇教師進行授課，目前已經完整授課一個學期。今年度9月開始，增加與新北市正德國中慈輝班、桃園市楊梅國中秀才分校合作，全台總計11所中介學校，已與6所學校合作開立課程。
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